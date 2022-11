Doležalova střelecká bída je pryč: Můžu ukázat, že si zasloužím prostor

Hradec si Zdeňka Doležala z Budějovic vzal na oživovací pobyt. Dohoda zatím zní na měsíc. Ukáže, že je střelec? Pak spolupráce může pokračovat. Od startu sezony byl v Motoru na nule. Ale v Lize mistrů své prokletí hned odčaroval. První zápas, první gól, deka je pryč. Radost mu kazilo, že Hradec nakonec s Färjestadem padl v úvodním osmifinále 3:4. „Druhá stránka je, že jsme dovedli být aktivnější, přebruslovat je. To je podle mě důležitá zpráva do odvety,“ zahlásil ale s nadějí.

Celou sezonu v Budějovicích jste měl ve statistikách samé nuly. Co je jinak, že hned v prvním utkání za Hradec bída odešla?

„Cítím se tady výborně hned od začátku. Stylem hry i tréninky je to hodně podobné tomu, co jsme praktikovali tři roky v Budějovicích pod Vencou Prospalem. Bruslí se tady, žádný zanďour, makáme, napadáme, vyrábíme si šance. Až přestaneme puky tak ztrácet, budeme je dostávat víc do hloubky, bude to ještě lepší.“

A ten pocit, že střelecká nula je v prachu?

„Je to pro mě hodně důležitý, letos jsou tam ty moje nuly fakt nepříjemný. Za stavu 3:1 jsem byl dnes šíleně šťastný. Mrzí mě, že pak naše lajna dostala gól a je škoda, že to Färjestad nakonec otočil. Na druhou stranu, je to opravdu kvalitní soupeř.“

Bylo hodně těžké čelit tlaku Färjestadu, když za stavu 3:1 pro vás nakopnul motor?

„Nesmyslně jsme ztráceli puky a tihle hráči podobné chyby hned potrestají. Jasně, oni taky udělali nějaké chyby, a taky jsme se trefili my. Ale dobře víme, že tohle příští zápas už udělat nemůžeme. Ideálně je do vedení už nepustit.“

Celkově to byl zápas, kdy se dva týmy přetahují, šlapou do sebe, jdou po gólech. Je i zážitek hrát takhle otevřené bitvy?

„Jo, skvělé zápasy. Pamatuju si to i z minulé sezony se Spartou, proti vám jsou týmy ze Švédska, které hrají skvělý hokej, nikdo nenastřeluje puky, nezbavuje se jich, totální hokej. Pro nás to bylo hodně skvělé měřítko.“

A vy byste měl v Hradci ožít, ukázat, že umíte pořád trhat sítě. Co jste si říkal po první třetině, kdy jste šel zbytečně ven a párkrát to vypadalo, že jste se v prostoru sjel se spoluhráčem?

„Vyloučení přišlo z přemíry snahy, chtěl jsem zabojovat o puk, nadzvednout hokejku, ale byl z toho faul. To se stane, nešťastný moment, důležité je, že to kluci ubránili. Pak se všechno ale zlepšilo.“

Jak se říká, že ze srdce padá balvan, nebo se sundává ze zad opice, po nějaké dlouhé šňůře, co jste z nich tím gólem sundal vy? Tlupu goril?

„Vždycky jsem góly dával, bodoval. Mít po čtvrtce sezony všude nuly je hodně nepříjemný. Ale všichni se tady v Hradci ke mně chovají skvěle, věří mi, že pořád dokážu hrát. Mně to hodně pomohlo, cítím se tady tak, že se mnou počítají.“

Tím pádem je plán nasypat pár gólů v extralize a protáhnout měsíční angažmá na delší dobu?

„Můj plán je jít zápas od zápasu. (usměje se) Chci vzít sezonu za úplně jiný konec, než to šlo doteď. Celý mě to mrzí, mrzí mě taky, že se všechno řešilo přes noviny. Ale všechno jen pramení z negativity, což chci hodit za hlavu. Doufám, že to v Hradci bude pokračovat jinak.“

Po zápase v Brně jste v rozhovoru pro isport.cz přiznal, že váš vztah s koučem Modrým není dobrý. Vás štve, že jste tuhle emoci neuhlídal?

„No jasně, na první dobrou jsem to říct nechtěl. Ale pan redaktor je šikovný, tak mi s tím pomohl. (usměje se) Mrzí mě to, už se s tím nic dělat nedá. Tady mám jedinečnou šanci dokázat, jaký jsem, že si zasloužím prostor. Tím bych tohle celé téma ukončil.“

Chápu a přesun do Hradce se vlastně ladil jak?

„Skončili jsme zápas v Budějovicích a řešilo se to. Jenže Hradec měl nějaké dva dny volna, takže mi bylo řečeno, že sem jdu, ale nikdo se mi neozýval. Pak se ale všechno rozjelo, dohodli jsme se, že mi dají šanci. Těšil jsem se sem moc a na Ligu mistrů taky. Půlku zápasu jsme byli teď v Karlstadu lepší, což vám dá taky do budoucna dost. Často slyšíte, jak je Švédsko nahoře. Ale když vidíte, že s nimi můžete hrát a být lepší? Jen vám to pomůže. Nemáte co ztratit. Celkově mám z Hradce skvělý pocit, točí se tady čtyři lajny, to pořadí je jen číslo, každý hráč je důležitý, což všem pomůže.“

Váš útok vstřelil dva góly, viděl jste vůbec ale ten, který se povedl Martinu Štohanzlovi? Vypadalo to, že ze středního pásma nahodil a vy všichni jste mazali střídat.

„No, já mu chtěl nejdřív vynadat, že to nahazuje, když jedeme tři na dva. (usměje se) Ale dal gól, takže nemůžete ani pípnout. Jen jsem mu teda říkal, ať se tím nenamlsá a nedělá to vždycky, když pojedeme v přečíslení.“ (směje se)