První liga, draft, teď Ilves. Raketový posun, říká Málek. Bude jednička?

Do české bandy v Ilvesu Tampere patří Jakub Málek (21) zatím jen rok. Teď brankáři ze Vsetína začíná druhá sezona, a může být hodně povedená. Při výhře v Lize mistrů nad Pardubicemi 3:1 zkoušel velké kousky s hokejkou, patřil k hvězdám zápasu. „Jdete ven, čekáte, že tady budete sami. No a najednou je nás vlastně celá rodina,“ usměje se tomu, že na soupisce A týmu najde dalších pět Čechů.

Ze Vsetína vás draftovalo New Jersey. Neuvažoval jste spíš, že vyrazíte z 1. ligy do zámořských juniorek?

„Když jsem chytal na Vsetíně, přišla nabídka z Ilvesu. Bylo to pro mě tak zajímavé a atraktivní, že jsem kývl. Řekl jsem si, že půjdu touhle cestou, i když jsem si šanci musel vybojovat. Myslím, že to je dobrý směr. Uvidíme, co přijde po sezoně.“

V minulé jste v Ilvesu vedle Marka Langhamera odchytal 22 zápasů. Čekal jste takovou porci ve dvaceti letech v prvním týmu?

„Upřímně, nečekal. Některé zápasy jsem tedy dostal kvůli tomu, že byl Mára zraněný. Ale hodně mi pomohlo, že jsem měl těch možností tolik, vyzkoušel jsem si, jaké to tady je. Můžu se jedině odrazit k tomu, co přijde v téhle sezoně.“

Vsetín, draft v roce 2021, pozice v první finské lize. Ten rychlík se docela rozjel, ne?

„Je to raketový posun, souhlasím. A asi to pro každého není úplně snadné, mohou přijít klidně i psychické problémy. To byl třeba můj případ. Ale je důležité se přes potíže dostat, odnést si jen to pozitivní. Když se odrazíte od malých věcí, které přicházejí den za dnem, může vám to pomoci se posunout k dobrým výsledkům.“

Psychické problémy se dostavily s očekáváním, že se od vás žádají velké věci?

„Ani ne, hokej v tom zase tak velkou roli nehrál. Spíš šlo o věci v mém osobním životě, kvůli nim se všechno rozjelo. Ale naštěstí je všechno pryč, tak snad všechno bude dobré.“

V klubu jste dva mladí brankáři, vy a Patrik Hamrla. Přišel jedenatřicetiletý Švéd Gunnarson, který ale v minulé sezoně dělal spíš dvojku. Brána v Ilvesu má být vaše?

„Nerad bych se do takových úvah teď pouštěl.“

Ale v přípravě jste chytal dost, v Pardubicích jste rozjel Ligu mistrů. Z toho se dá něco usuzovat, ne?

„My jsme se prostřídali, ať má každý stejnou porci. Do brány se může dostat kdokoliv, já budu pracovat naplno, abych zápasů dostal co nejvíc a třeba se jedničkou stal.“

Cítíte sám na sobě, že jste se nějak výrazně změnil od éry ve Vsetíně?

„Mně to zase tak moc nepřijde. (usměje se) Snažím se držet svůj styl, chytat pořád stejně a nějak to vychází i tady. Snad všechno bude vycházet dál... To, co dělám s trenéry v Česku i tady s Markusem Korhonem, je správný směr. Vnímám, že tahle práce mě posouvá. Rád bych ve všem pokračoval dál.“

Počkejte, takže jako kdybyste se dál chystal na Prostějov nebo Sokolov?

„Zní to divně, co? Ale já jen nevnímám, že je něco jinak, že hraju proti Helsinkám nebo Tappara Tampere. Myslím to tak, že mám před sebou zápas a je úplně jedno, jaký je na druhé straně soupeř. Chci vyhrát a chci podat stoprocentní výkon.“

Ale aspoň se to liší, že Ilves hraje v nejmodernější hale v Evropě, takže trochu hezčí kulisy oproti Lapači, ne?

(usměje se) „Moderní aréna, nemůžete říct ani slovo. Ale pro mě je lepší Lapač.“

Fakt?

„Mám radši starší zimáky, mě tam vždycky hrozně vtáhla ta rodinná atmosféra. Ale musíte se umět přizpůsobit, my máme s Ilvesem výbornou arénu, takže taky fajn. Jen jsou to jiné dva světy a oba jsou supr.“