Otočka Pardubic ve Švédsku: dělové koule a SuperWill! Varaďa má výhru

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Přežít tlak a pak smrtelně kousnout! Pardubice vyhrály ve Skelleftea 4:3, trenér Václav Varaďa se ve druhém zápase Ligy mistrů dočkal své první výhry. Jeho tým v klíčových fázích držel brankář Roman Will. Další zásadní zpráva: formu mají i tři dělové koule. „Když se s někým srazíme, psychicky nám to pomůže a dostaneme se do zápasu,“ pochvaloval si Jan Mandát.

Dobrý den, vítejte na severu. Takhle tady meleme! Skelleftea roztočila nejdřív extrémní kolotoč. Nejofenzivnějším počinem Pardubic za první čtyři minuty bylo zakázané uvolnění. Každá formace Dynama se dostala pod tlak. „Na začátku hodně špatný, tak deset minut jsme se nemohli vůbec dostat do tempa. Byli všude rychlejší, zaplaťpánbůh nás podržel Willda. Jinak se tam mohlo už rozhodnout,“ líčil pardubická útočník Jan Mandát.

Ano, těžký test jeho tým zvládl především díky výbornému brankáři Romanu Willovi. Sice třikrát inkasoval, ale tohle byl přesně zápas, za který byste gólmana nesli nejradši na ramenou až do letadla. Pardubice se postupně chytly, ale všechno začínalo právě u Willa. Držel, jeho práce snesla klidně dubnová hokejová měřítka.

Velké kousky přidával i ve třetí třetině, kdy si Dynamo zatápělo samo několika vyloučeními. „Hodně těžký zápas, který nešel úplně podle našich představ, ale vyhráli jsme ho, což dokazuje naši sílu. Ukázali jsme ji tím, že jsme ten jejich nápor nějak ubránili a dali góly, když byla třeba,“ komentoval výhru 4:3 gólman.

Vysoký standard si většinu zápasu držela čtvrtá pardubická formace Tomáš Vondráček-Adam Musil-Jan Mandát. Hrála jednoduše, nedělala si problémy. Tři dělové koule vedle sebe? Vyhoví si. Tady není moc co vymýšlet, pasují k sobě. Všichni tři navíc vypadají fyzicky hodně nadupaně.

„Měla by to být naše vizitka,“ souhlasil Mandát. „Tohle bychom tam měli odvádět, s Ádou (Musilem) jsme se taky bavili, že když se s někým srazíme, psychicky nám to pomůže a dostaneme se do zápasu. Využíváme naši rychlost, nesnažíme se tvořit něco, na co nemáme, ale jdeme vyloženě do jednoduchosti,“ doplnil útočník. Odměnou jim pak byly dva góly, jeden pro Mandáta, druhý pro Musila.

Rozhodující čtvrtou trefu měl na svědomí Lukáš Sedlák, který se necelé tři minuty před koncem dobře orientoval před brankou a dorazil ránu Tomáše Dvořáka. Pardubice zlomily na svoji stranu stav 3:3 v důležitou chvíli.

Sedlák začínal být od půlky zápasu vidět víc a víc. Už jeden jeho průlet hodně zaujal. Před koncem druhé třetiny nabral puk na vlastní modré, zapnul turbo, v rychlosti si pak stáhl pud pod nohy. Jen při kličce se dostal už hodně blízko brankáři, lépe zakončit zakončil. Ale akce běžela na kostce ještě dvakrát, abyste si mohli všechno vychutnat. Domácí fans taky uznale pokyvovali, líbilo se.

„Moc mě těší, že jsme vyhráli a bylo skvělé tady vidět naše fanoušky. Absolvovali dlouhou a drahou cestu sem za námi, to je neskutečné,“ vysekl poklonu hrstce v červených dresech brankář Roman Will. A jeho vlastní dojem z velkého zápasu? „S trenérem gólmanů se snažím pracovat na detailech. Já jsem na tyhle věci trochu nerd, blázen, moc často se sebou spokojený nejsem,“ usmál se. Teď si to v klidu dovolit mohl, pochytal 32 střel. Položil základ úspěchu.