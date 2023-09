Dynamo řeší zásadní téma: míchat, nebo ne? Z tajenky vychází Cienciala

Pardubicemi poslední týden rezonuje klíčová otázka. Míchat, nebo nemíchat? Jednoznačně míchat. Jen tedy nejde o krupicovou kaši, což se řešilo kolem Dynama na sociálních sítích. „My sestavou míchat museli, někdy to tak je,“ pronesl trenér Václav Varaďa. Pardubice za sebou mají čtyři zápasy Ligy mistrů, naposledy vypráskaly Ingolstadt 6:1. A vypadá to, že o jedno volné místo v první formaci si řekne David Cienciala.

Čtyři zápasy, tři výhry, první blok Ligy mistrů mají Pardubice za sebou. „Byly to velmi slušná utkání, do toho jsme i tvrdě trénovali. Všechno posloužilo i k tomu, abychom se dobře připravili na extraligu,“ pochvaloval si trenér Václav Varaďa. Tempo jeho Dynamo chytlo, pravda. Ale jestli si myslíte, že všechny otázky kolem sestavy jsou vyřešeny, jste vedle.

Spíš jich vyskočilo ještě víc. Kdo ke komu sedí lépe? A kdo se stihne uzdravit do pátku?

Pardubice mají poměrně dost absencí v útoku, takže zůstává nevyřešený rébus, jak by měly vypadat ofenzivní formace.

Kouč Václav Varaďa musí sestavou pořád míchat víc než Lukáš Sedlák krupicovou kaší. Ano, kapitán Pardubic vážně takovou věc dělá! „No my sestavou, míchat museli. Někdy to tak je. Pár kluků je mimo a někdo zase potřeboval orazit,“ pronesl Varaďa po výhře na Ingolstadtem.

Žádný ostřejší zápas si nezahráli Martin Kaut s Onřejem Rohlíkem, od čtvrtka navíc chybí Lukáš Radil. Takže největší téma? Podoba první formace, od ní se všechno odvíjí, kdo se nevejde sem, posouvá se do třetí brázdy. Nebo do druhé? Záleží na zdraví Lukáše Radila. Jistá je dvojice Tomáš Hyka + Lukáš Sedlák. Od podpisu smlouvy se sem počítalo s Martinem Kautem.

Jenže ani jednou takové spojení Varaďa neviděl, nešlo to. Bývalý útočník San Jose měl ještě nedávno berle, před týdnem je zahodil, ale v akci ještě nebyl. „Možností je tam bez Martina víc. Ale mám zprávu, že v půlce týdne by mohl začít bruslit, takže jeho návrat se blíží. Dostaneme ho do kondice a věřím, že do konce září začne hrát,“ prozradil trenér.

Díky širokému kádru má Varaďa možností dost. „Ale jestli se mě chcete zeptat, zda to jsou pro mě příjemné starosti, tak ne. Nejsou,“ roztáhl kouč tvář k úsměvu. „Spíš bych preferoval, aby kluci, kteří patří do čtyř útoků a tří obran, byli zdraví. Ale i tohle sezona přináší,“ dodal.

Nejlépe se vedle Hyky se Sedlákem jevil David Cienciala. Oproti září 2022 je znát, že je fit. „Musím zaklepat, že od startu letní přípravy se cítím fyzicky dobře. Od toho se u mě všechno odvíjí, lépe se cítím na puku,“ popisoval útočník. Umí kouzlit, jestli standardně vidíte pět řešení, on dovede vytáhnout další tři navíc.

Nepotřebuje se pomalu rozjíždět a zkoušet, co noha vydrží jako před rokem. Začíná ostře, svojí chytrostí k dvěma elitním borcům pasuje. Proti Ingolstadtu taky započítal dva góly. „David sehrál s klukama skvělé zápasy, uvidíme ale, jak to bude vypadat směrem ke startu extraligy,“ neprozradil Varaďa, jestli je rozhodnuto. „Jasně, že bych tam s klukama chtěl zůstat,“ usmál se Cienciala. Hned ale dodával: „Nevím, jak to mají trenéři dané. Momentálně je Kauly (Kaut) mimo, nevím, jestli v první lajně budu, nebo ne. Jen mám pocit, že nám to poslední dva zápasy klapalo a když hrajeme pospolu, hrajeme dobře,“ reálně popsal vzájemné nastavení David Cienciala.

„Ale ano, doplňují se dobře. Robert Říčka tady zase odehrál skvělé zápasy v Itálii, variant máme víc,“ připustil hlavní kouč, že možnosti má v hlavě dvě. Hyka se Sedlákem jsou rychlí, dovedou po sobě střílet puky, technický Cienciala s tím nemá problém. „Je znát, že jsme spolu byli půlku minulé sezony. Mám to tak celý život, potřebuju si vyměnit puk. Nejsem ten, kdo by projel celé hřiště, rád tam mám někoho, komu nahraju a kdo mi puk vrátí. Když kotouče posouváte rychle, brání se to těžko,“ přidal ještě svůj pohled na souhru se Sedlákem a Hykou Cienciala.

Jistá by měla být čtvrtá formace, kde se velmi dobře ukazují Mandát s Adamem Musilem a Vondráčkem. Pokud se dá Radil dohromady, tak je nepravděpodobné, že by se bořila kombinace se Zohornou a Kousalem. Tím pádem je největší tajemství, jak ovlivní složení první formace tu třetí. A co se vlastně stane, až se vrátí Kaut.

Jisté by mělo být, že třetí lajnu povede Patrik Poulíček. Aktuálně se dá čekat, že na křídla dostane Roberta Říčku s Matejem Paulovičem, na druhou stranu, Pauloviče by mohl nahradit Tomáš Urban, proti Ingolstadtu vypadal rovněž velmi dobře.

Lépe a lépe se jeví ještě pardubické přesilovky. Ilves si v prvním zápase Ligy mistrů dal velký pozor na zrychlení hry křižnými pasy. Od té chvíle ale Sedlákovi a spol. tyhle kousky začaly vycházet. „Snažíme se víc střílet, víc chodit do branky. Víme, že Sedlo (Sedlák) je silný na brankovišti, tak se to na něj snažíme dostat,“ popsal další princip Cienciala.

