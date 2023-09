Willův náhradník umí. Fígle trenéra, co přišel z Ameriky: To jsem neslyšel...

Hlídat Romanu Willovi záda? V nadsázce řečeno máte v extralize předepsaný šlofík. Do akce se dostanete sotva dvakrát za měsíc. Jenže nikdy nevíte, co přijde. A Milan Klouček má dost důvodů hrabat den co den. Nejen kvůli Dynamu, ale taky dost kvůli sobě. Bývalý juniorský reprezentant se potřebuje vrátit na extraligovou mapu, odkud se loni vytratil…

Ve čtvrteční Lize mistrů zaválel, nehledě na méně atraktivní jméno norského soka ze Stavangeru. Výhru 5:1 podpořil nejedním luxusním zákrokem. Přesněji řečeno: byly minimálně čtyři. Milanu Kloučkovi náramně sedí příprava trenéra gólmanů Františka Brázdila. „Nechci hanit jiné trenéry brankářů, ale Franta mi po příchodu z Ameriky ukázal a řekl věci, o nichž jsem předtím nikdy neslyšel,“ cení si 25letá věž z brankoviště.

Jak je náročné jít do brány s tím, že od soupeře nejspíš moc střel nepřijde, tudíž je nutné chytit snad každou, aby výkon náležitě vypadal?

„Před zápasem jsem si tohle ani neříkal, do každého zápasu jdu stejně. V hlavě jsem měl, že přijede kvalitní soupeř, neřeším, jestli chytám proti béčku nebo někomu jinému. Stavanger třikrát vyhrál norskou ligu, určitě to nejsou nějaká ořezávátka. Mezinárodní zápasy beru jako super zpestření. Soustředil jsem se na každý puk a moc mě těší, že jsme vyhráli.“

Nakonec jste si připsal nejeden pětihvězdičkový zákrok, což tribuny ocenily. Potěší takové o to víc než klasika?

„Jasně, já ale musím chytit jakýkoli puk, ať je to dobrá šance nebo nahození. Chtěl jsem klukům co nejvíce pomoci, oni hráli perfektně. A já tam jsem od toho, abych jim pomohl, když se jim přede mnou něco nepovede a neodehrají to na sto procent. V jednom případě jsem vyrazil puk přímo na hůl soupeři a ten to doklep za čáru. Rozebereme si to s trenérem brankářů.“

Oproti loňsku a po odchodu Dominika Frodla jste v Dynamu postoupil na pozici dvojky. Počítá se s tím, že Roman Will odchytá valnou většinu sezony, co z toho pro vás vyplývá?

„Snažím se makat naplno, s trenérem brankářů pracujeme dnes a denně. Tak, abych byl stoprocentně připravený, kdykoli mě trenér pošle do brány. A aby kluci věděli, že se na mě mohou spolehnout.“

Dáváte si do hlavy, že vás čeká návratová sezona do elitní soutěže? Tu minulou jste strávil v pardubickém béčku v Chance lize…

„Jsem strašně rád, že můžu být zpátky nahoře. A zrovna tady, kde jsem doma a mám to tady velice rád. Město, fanoušky, všechno. Moc si to užívám. Ale i loni to bylo super, protože jsem odchytal prakticky všechno. Byla to dobrá zkušenost.“

Kouč brankářů František Brázdil patří mezi domácí špičku, odpovídají tomu tréninky a vůbec příprava s ním?

„Nechci hanit jiné trenéry brankářů, ale Franta po příchodu z Ameriky mi ukázal a řekl věci, o nichž jsem předtím nikdy neslyšel. Jsou to maličkosti, ale brankářská práce zrovna o nich je. Podle mě u nás (v Pardubicích) pracujeme nejvíc ze všech, kde se tomu věnují. Nevím, jestli někde pracují stejně… Máme vlastní půlhodinové brankářské tréninky, k tomu videa a všechno možné další. Zlepšuje nás to všechny. Fery se vzdělává, mívá různé semináře s trenéry brankářů v NHL, získává informace z první ruky, což je skvělé. Hrozně si vážím toho, že tu jsem a že mě může takhle posouvat.“

Dá se říci, že chytání je víceméně vymyšlené, přičemž rozhodují detaily a různé nové fígle?

„Určitě. Ve finále je úplně jedno, jak puk chytíte, podstatné je zabránit gólu. Laik ani nepostřehne, co jsem měl nebo mohl udělat jinak. Ale my si pak takové věci poctivě rozebíráme na videu.“

Co mentální příprava – pracujete i na ní?

„Jasně, i k tomu má Fery různé poznámky. Sám se snažím na tom pracovat.“

Nakolik vám brankářům zasahují do práce hlavní trenér Varaďa a jeho asistenti?

„Trenéři Feryho nechávají s námi pracovat, jsme takový malý tým v týmu, jedeme si víceméně svoje. Pro nás tři je klíčové pomáhat co nejvíc klukům vyhrávat zápasy. Fery nás nikdy nenutí do něčeho, co by nám nesedělo. Předkládá nám možnosti, které jsou podle něj zajímavé. Něco se mu líbí jinde a nám to nabídne, ať to zkusíme na tréninku taky. Co pak člověk použije v zápase, je vyloženě na něm.“

