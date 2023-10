Kritizovaný Machovský vynuloval Němce: Konečně normální výkon!

Vítkovičtí hokejisté stvrdili postup do osmifinále play off Ligy mistrů výpraskem Ingolstadtu • facebook.com / HC Vítkovice Ridera

V Tipsport extralize byl Matěj Machovský , posila z Mountfieldu HK, naposledy v bráně na konci září při výprasku s Pardubicemi (3:7). Roli klubové jedničky pak převzal Lukáš Klimeš. „Poslední dobou to bylo smutné a moc jsem se do branky nepodíval, takže jsem rád, že jsem dostal šanci,“ pochvaloval si rodák z Opavy. „Kluci mi pomohli a vyhráli jsme. Bylo to o nich, podrželi mě a nedovolili soupeři větší šance. O to lépe se celý zápas tahal.“

Zákroků měl dost, ale hektický podle Machovského duel nebyl. „Trenéři to možná vidí malinko jinak, ale z mého pohledu jsme hráli vzadu v klidu. Opravdu neměli velké šance, takže z mé strany to nebylo hektické a to mi pomohlo.“

Po zápase ocenil i početnou skupinu vítkovických fanoušků, kteří do Německa vyrazili. „Překvapilo mě to,“ nezastírá někdejší brankář Sparty či Hradce Králové. „Bavili jsme se o tom s Klimsonem (Lukášem Klimešem), že tady přijelo strašně moc lidí, i když je všední den. Ceníme si toho, podpora je důležitá a fandové byli slyšet.“

I proto je Machovský rád, že i jemu osobně zápas po delší době vyšel. „Z mé strany konečně nějaký normální výkon. Přišel takový ten kopanec a všichni jsme si uvědomili, že to není na dobré cestě. Celý tým se semkl, kvalita v něm je. Musíme táhnout za jeden provaz a bude to dobré.“

VÍTKOVICE V LIZE MISTRŮ Mnichov (d) 4:3 pp

Rapperswil (d) 4:1

Lahti Pelicans (v) 0:4

Ilves Tampere (v) 2:3 sn

Biel-Bienne (d) 4:3 pp

Ingolstadt (v) 5:0

