Machovský pod palbou fanoušků, Vítkovice jsou defenzivně nejhorší

Z pěti zápasů dostaly 22 branek! Z vítkovické síly a přednosti je slabina. Kompaktní hra do obrany, poctivá defenzivní práce a jistota v bráně. O nic z toho se zatím tým Miloše Holaně opřít nemůže. A brankář Matěj Machovský, který před sezonou nahradil reprezentanta Aleše Stezku, je obzvláště po vysoké prohře 3:7 od Pardubic pod palbou vlastních fanoušků.

Síla a kvalita ve vítkovickém týmu je. To bylo znát při divokém finiši v Třinci, kde se Ostravané za posledních 33 sekund třetí třetiny dostali ze stavu 1:3 na 3:3. Stejně tak ve dvou třetinách proti našlapaným Pardubicím, kdy se hrál parádní hokej. Konečný výsledek 3:7 je ovšem strašidelný. Stejně tak domácí bilance Vítkovic. Před vlastními fanoušky padly 2:6 s Karlovými Vary, 2:3 po nájezdech s Kladnem a 3:7 s Pardubicemi.

„Děláme taktické chyby v našem pásmu, je tam nedůslednost při inkasovaných gólech,“ mračil se vítkovický útočník Rastislav Dej, který je jedním z lídrů a vůdců kabiny. „Musí tam od nás být víc zarputilosti v obranném pásmu, góly dostáváme strašně lehko. Je potřeba víc obětavosti, houževnatosti, musí nás to víc bolet! To je jediná cesta z toho, abychom tolik gólů nedostávali.“

Defenzivní činnost celého týmu, která byla po příchodu Miloše Holaně s Radkem Philippem ozdobou Vítkovic, zatím nefunguje. Útočníci ztrácí hodně puků, střední pásmo je průchozí a bez ostrého Patrika Kocha to soupeře u mantinelů v obranném pásmu a před bránou prakticky nebolí. Největší vlna kritiky se ovšem snáší na brankáře Matěje Machovského.

Opavský rodák, který se v minulosti v dresu Plzně nebo Hradce Králové proti Vítkovicím v play off pokaždé vytáhnul, zatím nemá potřebnou formu. Jistota a klid mu chybí, puky ho netrefují. Naloženo dostává od soupeřů, i na sítích od vlastních fanoušků.

„Bude to určitě extrémně těžké,“ tušil Machovský už před začátkem sezony, když mluvil o tom, jak náročné bude navázat na Aleše Stezku, Miroslava Svobodu nebo Patrika Bartošáka, kteří před ním vítkovickou bránu hájili. „Každý domácí zápas máte držet vysokou laťku, nebude to nic lehkého, ale udělám pro to všechno.“

To se zatím nedaří. Machovský i Lukáš Klimeš, který naskočil do dvou zápasů, mají hodně slabá čísla a statistiky. V úspěšnosti zákroků (Machovský 80,52 %, Klimeš 86,05 %) i průměru inkasovaných branek (Machovský 4,39, Klimeš 3,50) jsou na chvostu ligy. Jistota v bráně v klíčových momentech chybí.

Jak třicetiletého matadora Machovského zvednout? Jak mu zpátky nakopnout sebevědomí? „Jsme trenérský tým, určitě na něco přijdeme,“ reagoval trenér Holaň po prohře s Pardubicemi. „Po zápase vám takhle těžko odpovím. S klidnou hlavou si sedneme a probereme to.“

V každém případě Holaň nezastírá, že hromady inkasovaných branek jsou pro Vítkovice téma. „Budeme o tom mluvit, pracovat na tom. Musíme se zlepšit všichni, je to spousta gólů a není to dobře.“

Podle Deje, který dlouhodobě patří k ceněným defenzivním borcům, se musí celý tým daleko víc soustředit na práci směrem dozadu. „S Pardubicemi jsme dvě třetiny hráli fakt dobrý zápas, ale musíme hrát daleko víc z obrany,“ má jasno slovenský útočník.

„Víc se na ni soustředit. Máme hodně ofenzivních hráčů, nějaký ten gól vždycky dáme. Je prostě třeba hrát víc a lépe do obrany,“ nabádá Dej. „Dostat doma 3:7 vypadá špatně, ale musíme jít dál, makat. Není nic příjemného prohrát doma všechny tři zápasy, ale čeká nás teď i nějaká venkovní série, musíme si fanoušky zase naklonit na naši stranu. Ať už venkovním zápasem, nebo tím, že se budeme soustředit na každou třetinu. Musíme to hodit za hlavu, i když je to těžké.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:55. Lakatoš, 19:29. Raskob, 26:20. Dej Hosté: 11:56. Poulíček, 13:55. Radil, 30:53. Cienciala, 32:45. Radil, 40:59. Mandát, 54:27. Vondráček, 58:44. Radil Sestavy Domácí: Machovský (Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, Zeleňák, Stehlík – Káňa, Krieger, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Kotala, Claireaux, Kalus – Dej (A), Přibyl, Krejsa. Hosté: Klouček (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček. Rozhodčí A. Jeřábek, T. Cabák – V. Lederer, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 126 diváků

