Oceláři uctili Čechmánka. A Jeřábkovi hlavou „probleskly“ žluté betony

Bývalý reprezentant Roman Čechmánek oblékal třinecký dres necelé tři sezony, do slezského klubu přišel v rozjetém ročníku 2006/07 ze švédského Linköpingu. Poté v Třinci odehrál dvě sezony. Bylo to jeho vůbec poslední angažmá úspěšné kariéry. Z aktuálního kádru ho coby spoluhráče pamatují pouze Tomáš Kundrátek a Richard Pánik.

„Já jsem jako kluk vůbec první zápas v Plzni navštívil proti Vsetínu,“ vybavil si obránce Jakub Jeřábek, když se svými spoluhráči stál minutu ticha a na kostce nad ledem byl Čechmánkův portrét. „Pamatuju si ty zelené svítivé dresy a Romanovo žluté betony. Samozřejmě Nagano a vsetínská éra, to jsou mé vzpomínky. Je to hodně smutné.“

Právě Jakub Jeřábek rozjel třineckou jízdu za osmifinálovým vítězstvím. Už po 101 sekundách hry vstřelil gól a chvíli poté v přesilovce přihrál na další. „Už když jsem si puk po buly zpracoval na bekhend, tak jsem koukal, jestli se tam z kluků někdo neotevře,“ popisoval. „Ale oni šli spíše hezky do brány. Ale celkově to bylo vyrovnané, do druhého zápasu je to pořád otevřené.“

Oceláři mohli vyhrát výraznějším rozdílem. Vedli 2:0, v přesilovkách měli několik dalších dobře zahraných akcí. A všechny tři inkasované góly byly poměrně smolné. První dostali poté, co Libor Hudáček neproměnil sólo, při druhém natlačil Tomáš Kundrátek na svého brankáře Ondřeje Kacetla Martinse Dzierkalse a třetí si do brány v oslabení srazil Adam Polášek.

„Ono to i pramenilo z chyb, které jsme udělali ve středním pásmu,“ komentoval Jeřábek. „První zápasy po reprezentační pauze jsou vždy takové ošemetné. Než se člověk dostane do hry, co nám přinášela úspěch, tak to chvíli trvá. Zaplaťpánbůh, že máme vítězství. Chyb a zbytečných vyloučení je ale škoda, tím jsme soupeře pustili trošku do zápasu.“

Vítězství nad švédským vicemistrem Oceláři berou. „Výhra se počítá, chtěli jsme si přenést formu i po reprepauze a jsme rádi, že se nám to nějakým způsobem povedlo,“ podotkl třinecký bek. „Švédové mají kvalitní tým, všichni jsou na puku ohromně silní, mají silné hokejky a těžko se jim puk odebírá. Přesto si myslím, že styl hokeje, kdy jsme více vzadu a čekáme na chybu soupeře, máme docela zažitý. A výborně opět chytal Káca (Kacetl).“

Třinečtí dali čtyři góly z 15 střel. To Jeřábka překvapilo. „Jo? Ani nevím, kolik jsme měli střel. V přesilovkách jsme si tam vypracovali dobré příležitosti, možná jsme ještě jeden gól mohli přidat, ale jestli to bylo z patnácti střel, tak jsme byli dobře efektivní. Za výhru jsme určitě rádi, ale je to furt otevřené, Švédové jsou doma silní. Znovu se musíme dobře připravit.“

Úvodní utkání osmifinále hokejové Ligy mistrů:

HC Oceláři Třinec - Skelleftea AIK 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 2. J. Jeřábek (P. Vrána), 14. M. Růžička (Daňo, J. Jeřábek), 45. Kurovský (Čacho, Dravecký), 57. L. Hudáček (A. Nestrašil, Polášek) - 25. L. Lindström (Hugg), 47. M. Forsfjäll (Stenman, Dzierkals), 53. Sikura (L. Lindström, M. Lindholm). Rozhodčí: Hronský (SR), Christensen (Dán.) - J. Svoboda, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 3547.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Marian Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Daňo, L. Hudáček, A. Nestrašil - Miloš Roman, P. Vrána, Hrehorčák - Kurovský, Čacho, Dravecký - Sikora. Trenér: Moták.

Skelleftea: Lindvall - Pudas, M. Forsfjäll, Salomonsson, Lundberg, Sandin-Pellika, Nilsson, Granberg - Sandberg, P. Lindholm, M. Lindholm - Robertsson, Lindberg, Hugg - Heikkinen, L. Lindström, Sikura - Dzierkals, Z. Forsfjäll, Stenman - Vuollet. Trenér: Ohlsson.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE