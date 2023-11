Bizár v play off LM: 12 minut a konec. Výhra pro Vítkovice, uspěl i Třinec

Početná skupina fanoušků Vítkovic vyrazila podpořit svůj tým do Ingolstadtu • facebook.com / HC Vítkovice Ridera

Vítkovičtí hokejisté stvrdili postup do osmifinále play off Ligy mistrů výpraskem Ingolstadtu • facebook.com / HC Vítkovice Ridera

Pro oba celky šlo o první vystoupení ve vyřazovacích bojích této sezony LM poté, co si zajistily postup ze základní části. Dohrávka souboje v náhradním termínu nebyla podle vyjádření zástupců soutěže možná. Vítkovičtí tak budou mít do domácí odvety, která je na programu za týden v Ostravě od 18 hodin, k dobru tříbrankový náskok.

„Podle sportovního řádu CHL (Champions Hockey League) může být utkání přerušeno rozhodčími z hodnověrných důvodů nejdéle na 120 minut. Protože během této doby nebylo možné nezpůsobilou ledovou plochu připravit ke hře, zápas byla zrušen a tým Lahti Pelicans potrestán kontumační prohrou 0:3,“ vysvětlilo rozhodnutí o výsledku vedení soutěže.

Již těsně před úvodním vhazováním stanoveným na 17:30 sudí zaplňovali sněhem menší díry v ledu. Vítkovičtí byli v úvodu nebezpečnějším týmem. Velmi dobré možnosti otevřít skóre měli Peter Krieger a Petr Fridrich, ale Jussi Olkinuora v brance domácích, v jejichž sestavě nastoupili i čeští obránci Michal Jordán s Filipem Králem a útočník Luboš Horký, byl proti.

K přerušení na začátku 12. minuty došlo poté, co rozhodčí zaznamenali na několika místech nerovnosti v prostoru středového kruhu a jednoho z kruhů pro vhazování. Netrvalo dlouho a odeslali hráče obou týmů do kabin.

Na led vyjela rolba, ale ani zhruba po půlhodinové snaze o nápravu neshledali sudí hrací plochu jako způsobilou pro pokračování. Nakonec bylo rozhodnuto, že domácí tým dostane ještě další hodinu k dobru, aby zajistil nápravu. Za pomoci rolby začala úprava ledu v obou problematických místech.

Čas možného pokračování zápasu byl mezitím opět posunut. V 19:40 ale rozhodčí, zástupci obou týmů i LM vyhodnotili kvalitu ledu pro další pokračování zápasu jako nedostačující.

Pelicans Lahti - Vítkovice Ridera 0:3

Kontumačně, v čase 11:02 byl zápas ukončen kvůli nezpůsobilé hrací ploše

Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Hinterdobler (Něm.) - Niittylä, Pekkala (oba Fin.).

Lahti: Olkinuora - Mylläri, Puutio, F. Král, Riihinen, Jordán, Utunen, Käyhkö - Bryggman, Schnarr, Horký - Tyrväinen, P. Carlsson, Lasch - Roine, Enlund, Tukiainen - Virtanen, Hirvonen, Kiiskinen. Trenér: Niemelä.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Mikuš, L. Kovář, R. Jeřábek, Prčík, Auvitu, Zeleňák - Mueller, Krieger, P. Zdráhal - Lakatoš, M. Barinka, M. Kalus - Fridrich, Peterek, Dej - Krejsa, M. Přibyl, Lednický. Trenér: Trnka.

Třinec ztratil náskok, vysvobodil ho Hudáček

Třinečtí hokejisté zdolali v úvodním osmifinále play off Ligy mistrů na svém ledě švédský tým Skelleftea 4:3. Český mistr vedl po úvodní třetině o dva góly zásluhou Jakuba Jeřábka a Martina Růžičky. Po snížení Linuse Lindströma vrátil Ocelářům dvoubrankový náskok ve 45. minutě Daniel Kurovský. Hosté smazali manko trefami Zeba Forsfjälla a Dylana Sikury. Dramatický duel rozhodl Libor Hudáček v čase 56:06. Odveta se bude hrát za týden ve Švédsku.

Už po 101 sekundách hry otevřel skóre Jeřábek. Domácí bek se dostal k puku po vyhraném vhazování a nahozením od levého mantinelu překvapil Lindvalla. Oceláři zvýšili ve čtrnácté minutě v přesilové hře. Daňo mohl z mezikruží zakončit, ale přihrál doleva Růžičkovi, který z úhlu trefil odkrytou branku.

Švédové stupňovali aktivitu, ale v úvodu prostřední třetiny mohli inkasovat potřetí. Hudáček ve vlastním pásmu vystihl přihrávku, v úniku ale neuspěl s bekhendovou kličkou. Z protiútoku hosté snížili, Lindström překonal Kacetla střelou z mezikruží. Vyrovnání měl dvakrát na hokejce Hugg, ale šance zahodil, a tak z dorážky trestal Kurovský.

Za 81 sekund vstřelil Forsfjäll kontaktní gól. Třinec situaci reklamoval, vzal si i trenérskou výzvu kvůli domnělému faulu Dzierkalse na brankáře, ale na Kacetla natlačil lotyšského hráče Kundrátek, proto gól platil. Oceláři vzápětí přežili vyloučení Romana, při dalším prohřešku za příliš mnoho hráčů na ledě vyrovnal Sikura a domácí ještě zachránila tyč po střele Lindholma.

S výhodou jednoho gólu půjdou ale do odvety nakonec Třinečtí, poté co střelu Nestrašila doklepl do prázdné branky Hudáček. Hosté také neuspěli s trenérskou výzvou kvůli ofsajdu.

HC Oceláři Třinec - Skelleftea AIK 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 2. J. Jeřábek (P. Vrána), 14. M. Růžička (Daňo, J. Jeřábek), 45. Kurovský (Čacho, Dravecký), 57. L. Hudáček (A. Nestrašil, Polášek) - 25. L. Lindström (Hugg), 47. Z. Forsfjäll (Stenman, Dziekals), 53. Sikura (L. Lindström, M. Lindholm). Rozhodčí: Hronský (SR), Christensen (Dán.) - J. Svoboda, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 3547.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Marian Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Daňo, L. Hudáček, A. Nestrašil - Miloš Roman, P. Vrána, Hrehorčák - Kurovský, Čacho, Dravecký - Sikora. Trenér: Moták.

Skelleftea: Lindvall - Pudas, M. Forsfjäll, Salomonsson, Lundberg, Sandin-Pellika, Nilsson, Granberg - Sandberg, P. Lindholm, M. Lindholm - Robertsson, Lindberg, Hugg - Heikkinen, L. Lindström, Sikura - Dzierkals, Z. Forsfjäll, Stenman - Vuollet. Trenér: Ohlsson.

