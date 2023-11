Naváže Peterek na tátu? Po třineckém dresu by měl oblékat vítkovický

Útočník Jonáš Peterek (22) by měl být novou posilou Vítkovic. Šikovný centr a pravák ukončil na vlastní žádost smlouvu v druholigovém finském Joensuun Kiekko Pojat a vrací se domů. Podle informací webu iSport.cz by se měl dohodnout s Vítkovicemi. Navázal by tím na svého tátu Jana, sportovního ředitele Třince. Jan Peterek za Vítkovice hrával v letech 1989 až 1997 a ostravský tým posílil i během výlukové sezony NHL 2004/05 v play off.