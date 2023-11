Kontumace v Lize mistrů? Šlo o zdraví, led v havarijním stavu, zní z Vítkovic

Vítkovičtí hokejisté stvrdili postup do osmifinále play off Ligy mistrů výpraskem Ingolstadtu • facebook.com / HC Vítkovice Ridera

Kdo by to byl řekl, že ve Finsku budou mít problémy s ledem? Stalo se. První osmifinále Champions Hockey League mezi Lahti Pelicans a Vítkovicemi se kvůli dírám v ledu nedohrálo. Víc než dvouhodinová snaha o nápravu ledu nepomohla, Ostravané kontumačně vyhráli 3:0. Odveta v Ostravar Areně je příští úterý od 18 hodin. „Led byl opravdu v havarijním stavu, šlo o zdraví hráčů,“ řekl sportovní ředitel a trenér Roman Šimíček pro klubový web.

V Isku Areeně se odehrálo jedenáct minut. Za bezbrankového stavu musel být zápas kvůli několika dírám v ledu přerušen. „Dost nás to mrzí, protože jsme se na tenhle zápas těšili,“ líčil Šimíček. „Je to play off evropské soutěže a my šli do utkání s novými hráči, chtěli jsme se porvat o vítězství a úspěch. Bohužel, led opravdu nebyl ve stavu, aby se na něm mohlo hrát utkání.“

Trenéři Pavel Trnka, Jiří Veber a Roman Šimíček poprvé do sestavy zařadili mladé centry Jonáše Peterka a Marcela Barinku, kteří dorazili během reprezentační přestávky. Stejně tak poprvé vítkovický dres oblékli obránci Radek Jeřábek a Yohann Auvitu. Moc toho ukázat nestačili.

„Nebylo to o jedné díře v ledu,“ přiblížil Šimíček. „Po necelých dvanácti minutách byla celá ledová plocha, především na kruzích, v opravdu havarijním stavu.“ Problém podle všeho způsobily úpravy plochy kvůli odlišným reklamám. Právě v kruzích - středovém, i v těch na vhazování, jsou velké reklamy CHL. „Kusy ledu se tam vyloženě odštipovaly. Než se přerušilo, viděli jsme několik nezaviněných pádů. Hráčů i rozhodčích.“

Technická četa se společně se sudími snažila problémová místa opravit. Podobně jako při posledním extraligovém play off, kdy se také několikrát řešily problémy s ledem. Vítkovičtí to na vlastní kůži zažili ve čtvrtfinále v Brně.

„Po hodině a půl čekání jsme dostali informaci, že by se do dvaceti minut mělo začít hrát, takže jsme na to hráče připravili,“ líčí Šimíček. „Jenže hrát nešlo. Sami rozhodčí to okamžitě říkali, na ledě byly velké hrboly a odštipovaly se další kusy. Byl by to velký risk se zdravím hráčů. Já něco odehrál, ale takový led jsem ve své kariéře nezažil.“

Finové měli snahu dát plochu dohromady, ale nepovedlo se to. Rozhodčí zápas předčasně ukončili. „V takové situaci regule Champions Hockey League nepřipouštějí nic jiného, než kontumaci v neprospěch pořádajícího týmu, tedy výsledek 3:0 pro nás,“ přitakal Šimíček. „Žádná dohrávka, či náhradní termín, nepřipadaly vůbec v úvahu. Taková byla informace od zástupců Champions Hockey League.“

V Ostravě se bude hrát v úterý 21. listopadu od 18 hodin. „S lidmi z naší haly jsme hned po utkání v Lahti komunikovali všechny náležitosti tak, aby k podobnému problému u nás nedošlo. Věříme, že zápas v Ostravě bude sehrán na kvalitním ledě a bude to opravdu atraktivní utkání odpovídající významu play off hokejové Ligy mistrů,“ dodal Roman Šimíček.

