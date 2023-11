Machovský zkoušel střílet: Blízko i daleko. Hráli chytře, uznal Jordán

V extralize se nemohou odlepit ode dna, v Lize mistrů jsou v elitní osmičce. Vítkovice postoupily do čtvrtfinále Champions Hockey League přes Lahti Pelicans. Ve Finsku Ostravané vyhráli kontumačně 3:0 kvůli nezpůsobilému ledu, doma remizovali 1:1. Nechybělo moc a brankář Matěj Machovský zpestřil pohárový postup gólem do prázdné brány. V dalším kole Vítkovice čeká švýcarský Rapperswil s Romanem Červenkou.

„Těžké, náročné utkání,“ vydechoval po bitvě vítkovický brankář Matěj Machovský. Odchytal velmi dobrý zápas, předvedl několik těžkých zákroků, pochytal 29 střel. K tomu mohl i pár sekund před koncem přidat gól přes celé hřiště. Finové hráli přes dvě minuty power play, v samém závěru se Machovský dostal k puku. Rychle ho vytřepal z rukavice, hodil na zem a pokusil se o lob.

„Bylo to blízko i daleko,“ pousmál se. „Finové nás v tu chvíli tlačili, byl jsem už dost vyšťavený a ani jsem moc nevěřil, že by se puk ke mně ještě dostal. Hodili ho na mě, tak jsem to zkusil. Z kolen jsem ale puk nezvedl až tak, oblouk neměl výšku a pokryli ho. Ale směr to dobrý mělo.“

Machovský byl v odvetě osmifinále Ligy mistrů jednou z klíčových opor Vítkovic. V první třetině mu při přesilovce Lahti pomohla tyčka, poté vytáhl řadu velmi dobrých zákroků. „Tým podržel, měl těžké zákroky,“ ocenil gólmana asistent trenéra Jiří Veber.

„Vážíme si toho, že jsme postoupili do dalšího kola,“ glosoval trenér. „V první třetině jsme měli nějaké zbytečné ztráty, byli jsme nervózní, báli se hrát, ale využili jsme přesilovku. Měli jsme i hodně oslabení, nemohli jsme využívat všechny hráče, bylo to takové rozkouskované. Chtěli jsme vyhrát, na konci jsme k tomu nebyli daleko.“

Klíčem k postupu nakonec byla kuriózní situace z prvního duelu. V Lahti se odehrálo pouze jedenáct minut, pak se začal drolit led, plocha byla nezpůsobilá. A Vítkovice vyhrály kontumačně 3:0.

„Bylo nepříjemné takhle prohrát doma,“ neskrýval zklamání český obránce Michal Jordán ve službách finského klubu. „Ve skupině jsme skončili před Vítkovicemi, měli jsme začínat venku, jenže se to celé přehodilo. Nevím, čí to byla chyba, jak se to mohlo s ledem takhle stát, pro nás to bylo kruté. Nechci se na to vymlouvat, ale bylo to velké manko, kaňka.“

Tříbrankové manko chtěli Finové v Ostravě smazat. Opřeli se do rivala, ale Vítkovičtí hráli trpělivě. „Nevzdávali jsme to, ve skupině jsme Vítkovice porazili (4:0), snažili jsme se,“ přitakal Jordán. „Jenže hráli chytře. Museli jsme to otevřít a z toho pramenily šance. My je měli taky, ale neproměnili jsme je. Bohužel, rozhodl první zápas.“

I podle brankáře Machovského byl postup poměrně kuriózní. „Všichni ale máme radost z postupu, byť se nevyhrálo. Ve Finsku se přerušovalo za stavu 0:0, v odvetě 1:1. Bylo to takový fotbalový. Něco takového jsem v hokeji vůbec nezažil, aby se takto rozhodovalo.“

