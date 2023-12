Rozladěný Dědek: Ostudní sudí, přišli se omluvit. Proč chce kontumaci?

Co vám na rozhodčích tak vadilo?

„Myslím, že to viděli všichni, jejich výkon byl na čtvrtfinále Ligy mistrů ostudný. Sem tam se stane, že něco přehlédnete. Ale když přijede náš kapitán k rozhodčímu s roztrženým rtem, zeptá se ho, proč nepískl faul, slyší, že tam nic nebylo. Po zápase se přišel omluvit, že udělal chybu, protože jsme měli mít čtyři minuty přesilovku. Jsem z toho rozladěný, ale tam těch nepřesností bylo tolik... Hrubě ovlivnili zápas.“

Do Pardubic přijel šéf Ligy mistrů Martin Baumann. Dal jste nespokojenost najevo i před ním?

„Říkal sám, že vidí hodně chyb. Volal od nás do centrály Ligy mistrů, kde mu potvrdili, že chyby tam jsou. Jenže co on s tím udělá, nic. Sám z toho byl nešťastný, spočítal asi sedm hrubých chyb. Rozhodčí se nám přišli omluvit, jenže vzhledem k pravidlu, že když při využité přesilovce hráč zůstává na trestné, bolí tyhle chyby ještě mnohem víc. Čtyřminutová přesilovka může pak být klíčová.“

V posledním play off jste byl silným kritikem českých rozhodčích. Takže ve výsledku je doma ještě dobře?

„Ale já nejsem kritik rozhodčích, nedělám to tak často. Ale když je všechno výrazně za hranou, je potřeba se ozvat. Tohle za hranou bylo a hodně. Sedlák má roztržený ret natřikrát. Navíc soupeř v první minutě vyhodí puk, už se chystá na trestnou. Ale rozhodčí se na sebe dívali, nic neviděli. Jejich gólman vyhodil puk z hřiště za stavu 0:0 a nic. Neříkám, že jsme na začátku nezaspali, zaspali. Jen chyby rozhodčích všechno dost ovlivnily.“

A nejste spíš zklamaný z toho, jak váš tým nezvládl zápas hlavou a rychle prohrával po velkých defenzivních nedorazech 0:4?

„Stalo se, viděli jsme deset gólů a je škoda, že šest z nich padlo do naší sítě. Ale ano, náš začátek byl velmi špatný, zaplaťpánbůh se na konci podařilo snížit a kluci si dali šanci i do odvety. Prohrát 4:6 znamená, že jsme pořád ve hře. Stačí klidně jedna přesilovka, je vyrovnáno a hraje se dál. Víc mě štve, jak zápas ovlivnili rozhodčí. To přeci musel uznat každý. Uznal to i ředitel Ligy mistrů, což je jednoznačný.“

Dáváte po zápase ještě protest kvůli nepovolené změně na zápasové soupisce u soupeře. Požadujete kontumaci výsledku?

„Došlo ke změně v zápise a Lukko ji nenahlásilo na Ligu mistrů, ani nám. My jsme tuhle věc hledali v řádech soutěže, kde nic takového není. Soutěž se tím musí zabývat, došlo k chybě a my tenhle krok považujeme za zmatečný. Zápas by měl být kontumovaný.“

Martin Bauman tedy odjíždí z Pardubic sice s vaší šálou, kterou měl kolem krku, ale taky s pořádně bolavou hlavou?

„Asi ano. Nejdřív nás pochválil, jak k Lize mistrů přistupujeme, pak se omlouval za rozhodčí. Naši lidi pak mluvili se sportovním manažerem soutěže, těžkou hlavu s tím určitě mít budou. Došlo k pochybení. Kontumace by tomu slušela, ale mají to v rukách, musí se k situaci teď nějak postavit.“

