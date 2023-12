Pardubice mířily k ostudě, ale šance na postup v LM žije. A dávají protest

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Akce, že Pardubice proletí Evropou do finále Ligy mistrů, se komplikuje. Proti devátému celku finské ligy předvedly začátek jak z hororu. Prohrávaly 0:4, první čtvrtfinále zavánělo velkým průšvihem. Nakonec Rauma vyhrála „jen“ 6:4. „Nepamatuju si zápas, kdy bychom soupeři dali tolik laciných gólů,“ hodnotil šílený start Lukáš Sedlák. Pardubice po zápase pak podaly protest kvůli nepovolené změně na soupisce.

Podle papíru neměla Rauma způsobit nějaké extra velké trápení. Z osmifinále Dynamo vystřelilo vládce finské ligy Ilves Tampere. Čtvrtfinálový sok je v Liize devátý, trochu mu drhne koncovka, soupisku nemá tak nadupanou jako poslední soupeř. Relativně přijatelný soupeř pro českého obra, který vládne extralize.

Papír zmuchlat a do koše s ním. Všechno bylo jinak! Neuběhlo ani deset minut, Roman Will se pakoval z brány a Lukko Rauma vedlo v Česko 3:0. Jako kdybyste otevřeli dveře do hospody, nestačili ani pozdravit a nejdřív schytali půllitrem po hlavě, pak hned pěstí a třetí ránu o futra.

Finský sok se prosazoval hrozně snadno. Třetí gól padl, když Tomáš Hyka nahrával ve vlastní třetině na střed hřiště, Kim Nieminen necouval, ale vyrazil dopředu. Vypíchl, protáhl se opařenou defenzivou a přiměl kouče Václava Varaďu vyhnat Willa. Další finský zářez? Jen nahození, hráč správně na masce a hurá se objímat. „Ulehčili jsme jim to. Takové góly dostávat nemůžeme,“ hned po utkání vykládal kapitán Lukáš Sedlák. „Vypadli jsme z tempa, soupeř byl rychlejší, důraznější a lépe kombinoval,“ přidal svůj pohled asistent trenéra Marek Zadina.

Nastavení na začátek mělo Dynamo hodně špatné. „Oni nahodili puk od modré, párkrát nám to propadlo. Takové střely musíme vyblokovat, zápas nám nevyšel, až trochu třetí třetina něco ukázala. Poučíme se, připravíme se na odvetu,“ dodal kouč.

Tak lehkovážné Pardubice jste v sezoně ještě neviděli. „Nepamatuju si zápas, kdy bychom soupeři dali tolik laciných gólů, jinak to nejde ani popsat,“ přidal Sedlák. Až za šíleného stavu 0:4 začaly dávat góly i Pardubice. Přitom z pohledu čísel měly víc šancí, byly nebezpečnější, jenže koncovka dost drhla. Z Raumy sálala pohoda. Brankář Daniel Lebedeff si užíval svůj rituál. Když chytil puk do lapačky, vždycky si spokojeně hopsnul.

Pardubice měly víc střel, šancí, jenže na play off bylo lépe tentokrát připravené Lukko. „Takové zápasy jsou. Jindy si to třeba nezasloužíme a vyhrajeme. Gólovek jsme měli hodně, oni se prosadili ze všeho,“ zahlásil Sedlák.

Relativně přijatelnou prohru udělaly Pardubice ze zápasu v závěru, v posledních pěti minutách se trefili Jan Mandát s Robertem Kousalem a zařídili výsledek 4:6. Ve Finsku tam Dynamo potřebuje vyhrát minimálně o dva góly. „Pořád není nic ztraceného. Jen se samozřejmě ze zápasu musíme poučit, podívat se, jak jsme góly dostali,“ přikývnul Sedlák.

Mluvilo se mu trochu obtížně, protože ret měl napuchlý, jak kdyby se zrovna vrátil ze včelího úlu. „Jo, k tomu není co říct,“ vydechl. Dost tvrdých zákroků švýcarským rozhodčím uniklo z radaru. „Nechtěl jsem to říkat, ale za stavu 2:0 jsme měli dostat čtyřminutovou přesilovku. Mohlo to vypadat jinak, místo toho dostali přesilovku oni. Ale s tím musíme počítat, faulů je potřeba se ve Finsku vyvarovat,“ vybízel pardubický kapitán.

Výsledek se může ale ještě měnit. Pardubice podaly totiž protest, protože soupeř doplnil do zápasu na poslední chvíli hráče a Dynamo o tom neinformoval. Věc bude ale ještě zamotaná, protože podle všeho akci Raumě povolilo vedení soutěže. Jen v řádech o ničem takovém není ani zmínka.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:54. Radil, 19:09. Košťálek, 55:05. Mandát, 57:05. Kousal Hosté: 01:36. Alamri, 03:02. Tieksola, 09:01. Nieminen, 16:08. Fontaine, 29:14. Po., 53:46. Burke Sestavy Domácí: Will (Klouček) – Dvořák, Musil, Vála, Sedlák (C), Kolář, Košťálek, Hyka Čerešňák, Poulíček (A), Kaut, Říčka Bučko, Paulovič, Radil, Hrádek, Zohorna (A), Cienciala, Mandát, Kousal. Hosté: Lebedeff (Harvey) – Stenqvist, Reunanen, Westerholm Pa., Nyman, Krannila, Westerholm Po., Järvinen, Almari, Tieksola, Burke, Abt, Ikonen, Brook, Mattila (C), Ervasti, Piipponen (A), Hämäläinen, Repo (A), Nieminen,Fontaine. Rozhodčí Michael Tscherrig, Stefan Hürlimann – Daniel Hynek, Jiří Svoboda. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 4129 diváků

