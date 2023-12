Umělá inteligence a hokej: pro každý klub v extralize dva návrhy loga

Umělá inteligence stále dělá chyby v typografii, názvy téměř všech týmů obsahovaly překlepy, přidání nesmyslných písmen atp. Do podoby zveřejněné v tomto článku je upravil grafik Sportu. Detaily nicméně zanechal.

Současný trend při tvoření grafiky ale směřuje k co největší jednoduchosti. Žádné složité konstrukce, maximálně drobné detaily. Proto jsme zadali ještě jednu sérii požadavků, které obsahovaly klubové barvy, symbol klubu a klíčovou větu „logo by mělo působit minimalisticky“. Jak si s oběma bateriemi požadavků program poradil? Posuďte sami.

První, výraznější grafika, vychází z jednoduchého příkazu ve stylu: „Vytvoř nové logo pro hokejový tým…“. Umělá inteligence tedy při tvorbě využila téměř bez omezení své postupy a, pokud to tak můžeme říct, i fantazii.

Redakce iSport.cz má k dispozici aktuální verzi ChatGPT-4 a postupně ji zapracovává do práce v redakci. Při tvorbě log pro kluby hokejové extraligy jsme zvolili dvě různé cesty, proto také nabízíme dva výsledky.

Většina dění v Mladé Boleslavi se v posledních desítkách let odvíjí od automobilky, která ji proslavila a z velké části živí. Není tedy divu, že se auto jako symbol zjevuje v obou verzích navrženého loga. V té hlavní i připomíná historickou škodovku, u minimalistické se to povedlo méně.

Kladenské hokejisty původně program přejmenoval na „Rytce“, což ale nebyl problém, se kterým by si grafik Sportu při úpravě nedokázal poradit. V logu nepřekvapivě dominuje rytíř, řádně odhodlán a vyzbrojen, aby se vyhnul barážovým bojům. Ve střídmé variantě k tomu od umělé inteligence místo mečů dostal i hokejku, která by ve 21. století mohla být výrazně užitečnější.

V minimalistické verzi působí náčelník výrazně uvážlivěji, program zároveň trošku změnil odstíny klubových barev do chladnějších tónů.

Jak vyobrazit něco tak neviditelného jako je energie? U Karlových Varů se umělá inteligence inspirovala indukčními čarami, celé logo má navíc působit, jako by bylo v pohybu, viz rotující puk v dolní části. V minimalistické verzi se sází na ostré hrany a blesk.

Tygr je co se týče sportovního loga vděčné zvíře, které používá spousta klubů ve spoustě sportů. U Liberce zaujme jeho agresivní výraz s dominantně svítivíma očima.

Když motor, tak motor, řekla si umělá inteligence a hodila Jihočechům do loga pořádnou pohonnou jednotku a její žebrování vyladila do klubových barev. „Červená a modrá byly použity velmi výrazně, aby vytvořily vizuálně výrazný a působivý design,“ vysvětluje. U minimalistické verze si dominantní roli bere název klubu s výrazným fontem.

HC Kometa Brno

Nic proti současné grafické podobě, ale pokud by se dalo aspoň trošku uvažovat o použití některého z navržených log do reálné soutěže, pak je to Kometa. Jádro řítícího se hvězdného objektu připomíná puk, dolní část s nápisy zase dobře nabroušený nůž brusle, po které Jihomoravané po nepovedeném úvodu sezony kloužou tabulkou směrem vzhůru. Obuv hokejisty připomíná i minimalistická verze.