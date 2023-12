Semifinále Ligy mistrů Vítkovicím „nevydělá“, navíc se zranil Zdráhal

Vítkovičtí hokejisté se radují z trefy do branky švýcarského Rapperswilu v utkání Champions Hockey League • ČTK

Vítkovický Petr Fridrich kryje puk v utkání play off CHL • ČTK

Vítkovice se minimálně do ledna budou muset obejít bez zraněného Patrika Zdráhala • ČTK

Miliony za postup do semifinále Champions Hockey League? Kdepak. Nebýt finanční podpory města Ostravy a Moravskoslezského kraje, které účelovou dotací už v rozjezdu ročníku účast Vítkovic v mezinárodní soutěži podpořily, byla by ztráta výrazná. Postup do elitní čtyřky na tom nic nemění.

Zástupci vítkovického klubu nechtějí konkrétní čísla komentovat. Podle dohody a regulí CHL na to ani nemají právo. Jde prý o interní věci mezi kluby a vedením soutěže. Je ovšem zřejmé že prize money rozhodně výdaje na cestování, ubytování a „provoz“ Ligy mistrů nepokryjí.

V minulé sezoně se v ní mělo dělit 3,46 milionu eur (83 milionů korun) a šampion se těšil na 705 tisíc eur (16,9 milionu korun). Aktuální ročník je i kvůli covidu chudší, v projektu je méně peněz.

Celkem se dělí 2,45 milionu eur (59 milionů korun) a vítěz má dostat 360 tisíc eur (8,6 milionu korun). Finančně je tedy vše prakticky zpátky jako v roce 2019. Posun, pomineme-li změnu formátu a inovace v pravidlech, prakticky žádný.

Vítkovice byly v roce 2014 jedním ze zakládajících členů soutěže. Stejně jako Liberec, Sparta, Pardubice a dalších 22 evropských celků. Ostravané Ligu mistrů hráli v sezonách 2014/15, 2015/16 a 2016/17. Aktuální postup do semifinále, ve kterém je čeká švédská Skellefteå, je pro klub sportovně zatím největší úspěch.

„Z postupu máme obrovskou radost,“ říkal sportovní ředitel Roman Šimíček. „Těší nás, že jsme v top čtyřce a můžeme se porvat o účast ve finále. V květnu jsme si po rozlosování Ligy mistrů řekli, že v ní chceme hrát důstojnou roli a chceme především bavit diváky a fanoušky. Je to i skvělý výsledek i pro město a náš kraj.“

Finanční stránku soutěže Šimíček nerozebíral. Faktem je, že v semifinále hraném na dva zápasy na Vítkovické čeká další výjezd. První duel bude v Ostravě 9. ledna (18 hodin), odveta ve Švédsku 16. ledna (19 hodin). Výjezdů zatím absolvovali pět. V základní skupině hráli v Lahti, Tampere a Ingostadtu, v play off znovu v Lahti a v Rapperswilu.

Pro Vítkovice je teď ovšem daleko podstatnější extraliga. Po reprezentační pauze je čekají dvě klíčové bitvy s rivaly z chvostu tabulky. V předehrávce 28. kola dnes od 17.30 hodin hostí poslední Mladou Boleslav, která na ně ztrácí 8 bodů. Pak jedou do Kladna (13. místo, -2 body na Vítkovice).

Nepříjemností pro tým je, že se na tréninku zranil Patrik Zdráhal. Kvůli zlomenině na ruce může chybět až do konce ledna. Tím se rozpadla formace s Marcelem Barinkou a Petrem Fridrichem, která teď byla nejúdernější. „Je to komplikace, Patrik je bruslivý a kvalitní hráč, musíme se s tím vypořádat,“ řekl asistent Jiří Veber.

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE