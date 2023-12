Extraliga jinak: data ze dna ukážou nejslabší i ty se špatným vlivem

Nejslabší týmy při hře 5 proti 5

Při delším časovém období si dnes moderní trenéři často cení více statistiky „poměr očekávaných gólů (xGF%)“ než samotných výsledků z jednotlivých zápasů. Pokud tedy smýšlejí koncepčně. Čísla dokládají, že pokud své soupeře pravidelně přehráváte, ovšem výsledkově to není ono, otočí se to. Otázkou je jen, kdy to přijde. Na českých kluzištích je výborným příkladem Hradec Králové. Ten předchozí roky patřil k nejdominantnějším týmům při hře 5 proti 5, ovšem úspěch se ne a ne dostavit. Až přišlo jaro 2023 a Mountfield se dostal až do finále play off.

Klub / xGF%

14. Olomouc / 43,2 %

13. Karlovy Vary / 44,7 %

12. Plzeň / 44,9 %

11. Kladno / 44,9 %

10. Vítkovice / 45,6 %