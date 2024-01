Pekelné tempo. Semifinále Ligy mistrů je pro Vítkovice úspěch i komplikace

Vítkovičtí hokejisté stvrdili postup do osmifinále play off Ligy mistrů výpraskem Ingolstadtu • facebook.com / HC Vítkovice Ridera

Před Vítkovicemi stojí solidní výzva. Do finále hokejové Ligy mistrů se z českých klubů od roku 2014, kdy se obrozená soutěž pro evropskou elitu rozjela, probojovaly pouze Sparta Praha a Mountfield HK. Pražané ve finále 2017 nestačili na švédskou Frölundu (3:4 p), Hradečtí podlehli stejnému soupeři v roce 2020 (1:3).

„Vybočíme z extraligy a vrhneme se na Ligu mistrů,“ těší se vítkovický útočník Rastislav Dej. „Je to už semifinále, dokráčeli jsme daleko, takže si to chceme užít. A chceme se porvat o postup do finále. Těšíme se.“

Finále Ligy mistrů už si z vítkovického kádru zahrál obránce Juraj Mikuš. V sezoně 2016/17 oblékal dres Sparty, z třinácti duelů tehdy nastřádal 6 bodů (3+3). Z dosavadních pěti účastí v soutěži to je stále jeho nejvydařenější ročník. Aktuálně si Mikuš také nevede špatně, z 9 duelů v Lize mistrů má 4 body (1+3). Nejproduktivnějším hráčem týmu je Dominik Lakatoš (9/ 6+5), který se drží na druhém místě celkového pořadí.

Semifinále je pro Vítkovice sportovní úspěch. Nicméně finančně je i TOP čtyřka pro klub stále ztrátová. Komplikací je i další zápasová zátěž už tak extrémně našlapaného extraligového kalendáře.

„V lednu a únoru hrajeme hrozně moc zápasů,“ přitakal Roman Šimíček. „Budeme to mít hodně náročné, ale já věřím, že jsme na to, co nás čeká, dobře připraveni. Sami ale cítíme a těší nás, že se náš hokej začal zvedat. Na klucích je vidět, že mají z hokeje radost, což je ze všeho nejdůležitější. Jakmile vám to jde na ledě, únava rychleji mizí z těla a líp se vám dostává ze zranění. Jen musíme naordinovat správný režim, protože v lednu budeme hrát prakticky obden.“

Do sestavy se vrátí dva bronzoví medailisté z mistrovství světa do 20 let – obránce Matěj Prčík a útočník Matěj Přibyl, ale dva klíčoví útočníci Patrik Zdráhal a Jakub Kotala jsou kvůli zranění stále mimo hru. I v Lize mistrů mohou Ostravané využít borce z Chance ligy, kteří v extralize příležitostně vypomáhají. A že jich nebylo málo, vítkovický dres už oblékli Martin Dočekal z Třebíče (2/ 1+2), Tomáš Doležal z Přerova (2/ 1+0) a Tomáš Šoustal (4/0), Frenks Razgals (2/0), Aaron Berisha (1/0) a Ondrej Šedivý (1/0) z Poruby.

„Asi to bude podobné jako v NHL, kdy se během sezony převážně hrají zápasy a moc se netrénuje,“ přemítal Šimíček. „Pokusíme se něco natrénovat v únorové repre pauze, nevíme však, zda nám tam neskočí odložený zápas s Kladnem. Uvidíme, jak to dopadne. Jak říkám, hlavní je, aby kluci zůstali fresh a hokej je dál bavil jako právě teď.“

Švédská Skelleftea bude hrát v aktuálním ročníku Ligy mistrů proti českému týmu počtvrté. V základní části doma padla s Pardubicemi (3:4), v osmifinále vyřadila mistrovský Třinec (venku 3:4, doma 5:2).

„Těžký soupeř, ale v CHL nám vždy povolí hlavy a psychicky jsme úplně jinde než v extralize,“ připomněl Roman Šimíček. „Nikdo není zatížený tím, že když se prohraje, tak to bude obrovský průser. I proto si všichni přejeme, abychom se i v lize co nejdříve odpíchli od spodku tabulky, ať jsme v klidnějších vodách, můžeme hlavy povolit a kluci ukážou, že hokej uhrát umí.“

Cesta Vítkovic do semifinále Ligy mistrů

Základní skupina

Mnichov - 4:3 sn (doma)

Rapperswil - 4:1 (doma)

Lahti Pelicans - 0:4 (venku)

Ilves Tampere - 2:3 sn (venku)

Biel - 4:3 p (doma)

Ingolstadt - 5:0 (venku)

Osmifinále

Lahti Pelicans - 3:0 kontumačně (venku) a 1:1 (doma)

Čtvrtfinále