Muellerův konec pomohl. Šimíček o vzestupu Vítkovic. Co bude s trenéry?

Jakmile americký snajpr na vlastní žádost odešel, do té doby rozháraní i otrávení vítkovičtí hráči se začali proměňovat v nefalšované bojovníky. Soupeřům vyrostl tuhý oponent, agresivní, důrazný i produktivní. Na mače s ostravskou tlupou se teď moc netěšíte, protože víte, že vás čeká bolavá dřina.

Poznal to v sobotu i Motor, vydřený bod bral všemi deseti. Zatímco ve vítězné kabině kapitán Dominik Lakatoš rozjel karneval, s dresem nad hlavou tancoval po šatně. Zdi se otřásaly. A do toho Roman Šimíček pro iSport.cz rozebíral rozkvět týmu po děsivém startu.

Ještě narychlo k sobotnímu zápasu. Co se vůbec stalo ke konci třetí třetiny, kde jste vedli 3:2 a kvůli špatnému střídání šli do oslabení? Domácí toho využili a vzali vám bod.

„Dostali jsme napomenutí a věděli, že musíme co nejrychleji jít hrát, bohužel jeden náš hráč se zapomněl na střídačce. To se stává, patří to k hokeji. Dostali jsme dvojku, inkasovali gól. Zaplaťpánbůh za vítězné nájezdy a odvoz dvou bodů domů. Jsme za ně rádi, protože Budějovice hrály velice dobrý hokej, byly lepším týmem. Ale víc bodů jsme vytěžili my.“

A díky tomu prožíváte výtečný konec kalendářního roku… Mohl být vůbec lepší?

„Je to pro nás skvělý závěr, musíme však zůstat pokorní. V lednu a únoru hrajeme hrozně moc zápasů, včetně Ligy mistrů. Budeme to mít hodně náročné, ale já věřím, že jsme na to, co nás čeká, dobře připraveni. Sami cítíme a těší nás, že se náš hokej začal zvedat. Na klukách je vidět, že mají z hokeje radost, což je ze všeho nejdůležitější, proto hokej všichni děláme.“