Vítkovický oheň u polárního kruhu! Tohle si pamatujme, burcoval kouč

Vítkovičtí hokejisté i přes boj v semifinále play off Ligy mistrů se do finále nedostanou, dál jde Skelleftea • hc-vitkovice.cz

Vítkovice na historický postup do finále Champions Hockey League nedosáhly. V semifinálové odvetě Ostravané ve Švédsku sice porazili Skellefteu 2:1 po brankách Marcela Barinky a Marka Kaluse, ale první zápas v Ostravě skončil 2:4. Do finále jdou díky lepšímu skóre Švédové. V něm se 20. února utkají se švýcarskou Ženevou, která hrála s finským týmem Lukko Rauma 2:2 a 3:2. I přes vyřazení dokázali Vítkovičtí u polárního kruhu se svými fanoušky rozpálit solidní oheň. „Jestli si kluci budou pamatovat, jak se prezentovali na ledě proti tak obrovsky kvalitnímu týmu, a přeneseme si to i do ligy, tak budeme sakra nebezpeční!“ věří trenér Pavel Trnka.

„Jsem mile překvapený, jak jsme to zvládli,“ říkal po dramatické bitvě i vítkovický útočník Rastislav Dej. „Hráli jsme proti silnému soupeři a ještě u něj doma. Myslím, že jsme podali výborný výkon. Vyhráli jsme, nepostoupili o gól. To nás mrzí. Ale od gólmana, přes obranu až po útočníky jsme podali bojovný výkon.“

Vítkovičtí sice od 6. minuty prohrávali 0:1, ale Marcel Barinka ve 33. minutě vyrovnal přesilovkovou tečí a Marek Kalus dorážkou ve 42. minutě otočil na 2:1. Matěj Přibyl, bronzový z nedávného mistrovství světa do 20 let, trefil ve 47. minutě tyčku. Jediná branka chyběla k prodloužení duelu.

„Škoda, třetí gól už visel na vlásku,“ přitakal Dej. „Od začátku jsme jezdili, trošku jsme je zaskočili pohybem a aktivitou. Fakt klobouk dolů. Je škoda, že jsme nedali třetí gól, ale byl to výborný zápas celého týmu. Za dnešek si zaslouží všichni pochvalu.“

S tím souhlasil i trenér Pavel Trnka. „Nejsem ten, co chválí moc, ale za dnešní zápas, a celou jízdu v CHL, bych kluky pochválil,“ říkal kouč. „Nemají se za co stydět. Všichni jsme si přáli vysněné finále, což se nepovedlo, ale v žádném případě neodcházíme s hlavama dole.“

Podle Trnky by velmi slušný výsledek z Ligy mistrů mohl týmu pomoct v extralize. „Přál bych si, abychom takhle agresivně, a s dodržováním toho, co jsme si řekli, dokázali hrát i v naší lize. Abychom si to přenesli. Jestli si kluci budou pamatovat, jak se prezentovali na ledě proti tak obrovsky kvalitnímu týmu, tak budeme sakra nebezpeční!“

Zkušený lídr Rastislav Dej přitakává: „Je to třeba brát pozitivně. Sezona není lehká, tohle je světlý moment. I když jsme nepostoupili do finále, tak to všichni bereme jako povzbuzení. Ze začátku CHL jsme měli střídavé výsledky, ale od osmifinále už byly výkony velmi dobré, dokázali jsme hrát takový uvolněnější hokej proti evropským týmům. I se štěstím, když byl ve Finsku špatný led, jsme se dostali dál.“

V extralize na to bude třeba navázat. „Myslím, že už nám to i v lize pomohlo, nakopli jsme se,“ připomněl Dej. „V ní to nebylo ono, to víme všichni velmi dobře. Věřím, že nás to znovu povzbudí, byť se v lize hraje trochu jiný hokej. Hlavně, ať v ní navážeme na výkony i výsledky, to teď potřebujeme. V Lize mistrů jsme hráli uvolněněji, víc si dovolili, byli aktivní, přímočaří, dost na puku, Když si to přeneseme, můžeme být i v lize úspěšní.“

Ostravané opět ocenili fanoušky, kteří na sever Švédska cestovali. Společně s týmem, někteří i po vlastní ose. „Je to paráda, že takhle přijdou skoro k polárnímu kruhu na sever do Švédska,“ ocenil za celý mančaft Rastislav Dej. „Slyšeli jsme je celý zápas, děkujeme jim za podporu. Nejen dnes, ale v celé Lize mistrů. Škoda, i kvůli fandům nás mrzí, že jsme nepostoupili.“

Dej připomněl i tuhé mrazy, ve Švédsku bylo až třicet pod nulou. „Trošku jiné podmínky, ale někomu to i tak vyhovovalo, i tak jsme byli nažhavení,“ pousmál se. „Velký skok, ale zajímavá zkušenost i změna. V pondělí jsem se byl projít a mrznul mi nos, musel jsem rychle zpátky na hotel.“

O solidní prezentaci Vítkovic v evropské soutěži vypovídá i to, že hned dva jejich hráči se dostali do nominace o trofej MVP. Do boje o cenu pro nejužitečnějšího hráče Champions Hockey League se dostali útočník Dominik Lakatoš a brankář Matěj Machovský .