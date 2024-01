Vítkovice vzaly Liberci body, co bývalého kouče? Padne verdikt

Symbolicky právě po bitvě Vítkovic s Libercem (2:0), kde reprezentační trenér Patrik Augusta (54) pět roků působil, se definitivně rozsekne sága o ostravské snaze úspěšného kouče angažovat. Obě strany sice měly zájem spolupracovat, ale Augusta na plný úvazek zůstane u národního týmu do 20 let, s nímž se nedávno probil k bronzovým medailím na světovém šampionátu.

Vítkovice měly o úspěšného kouče zájem. I Augustu by další práce na plný úvazek v extralize lákala, nicméně dohoda neklapne. Na semifinále Champions Hockey League do Švédska tak Ostravané odlétají se stávající trenérskou trojicí – Pavel Trnka, Jiří Veber, Roman Šimíček. Proti Skelleftee se v úterý budou snažit mazat manko z prvního semifinále (2:4).

Ve výpravě nebude ani Tomáš Šoustal (26), výpomoc z prvoligové Poruby. Proti Liberci se urostlý útočník poprvé gólově prosadil ve vítkovickém dresu, dával gól na 2:0. Byla to jeho šestá extraligová trefa kariéry, předchozích pět gólů zaznamenal za Kometu Brno (2020-22).

„Super, ale hlavní je, že jsme vyhráli,“ popisoval Šoustal. „Po těch pár prohrách, které jsme teď měli, nás tohle zase může nakopnout. Kluci odlétají do Švédska, kde hrají druhé semifinále CHL a v pátek jedeme do Brna. Tahle výhra nás může nakopnout, budeme se to snažit zopakovat.“

Šoustal není na vítkovické soupisce pro Ligu mistrů, takže si dá pauzu. I když pauzu. Podle všeho ve středu naskočí za Porubu proti Frýdku-Místku (18.00). Za Vítkovice zatím odehrál šest zápasů (1+0). V Porubě si drží průměr bod na zápas (25/ 12+13).

„Vítkovice nám do Poruby poslaly obránce Stehlíka a já jsem tady šel na takovou měsíční výpomoc, protože mají zraněné Patrika Zdráhala a Kubu Kotalu,“ upřesnil Šoustal. „Vítkovičtí kluci mi to ulehčili, vzali mě mezi sebe, jsou perfektní. Šatna je hrozně fajn. Když se člověk cítí dobře v kabině, tak to pak přenese i na led. Samozřejmě jsem rád, že jsem teď mohl pomoct i jinak, než jen třeba bráněním nebo blokováním střel. Každého gól potěší, i když od toho přímo v týmu třeba není.“

Že si nezahraje semifinále Champions Hockey League? „Po tom, co jsem slyšel, jaké tam je počasí, tak mě to asi ani nemrzí,“ usmíval se. „Ve Švédsku je asi mínus dvacet stupňů, tak jsem rád, že zůstanu doma v teple. Ne, to je samozřejmě nadsázka. Mrzí mě to, ale kluci už mají uzavřenou soupisku a s tím se nedá nic dělat. Nemá cenu brečet nad rozlitým mlékem.“

Zatímco Poruba je suverénně v čele Chance ligy, Vítkovice jsou tabulkově stále na chvostu. Ovšem hra a především výsledky šly zejména v prosinci výrazně nahoru. „Pokud tady všichni sklopíme hlavu a budeme na tréninku pracovat, tak se výsledky dostaví,“ věří Šoustal. „Každý si říká, že loni byly Vítkovice v semifinále, jenže letos mají i s CHL program strašně náročný. Každý zápas navíc v takové soutěži je záběr na tělo a hůře se regeneruje. Já si ale myslím, že kluci se s tím, kolik toho mají, popasovali dobře. Samozřejmě výsledky by mohly být ještě lepší.“