Boj Dynama s maďarskou brutalitou: kanonáda a útoky na hvězdy

Žádné čekání, spekulování a osahávání si soupeře. Pardubice přejely Fehérvár způsobem start - cíl. Ani minutu jste nepochybovali, že by Maďarský celek mohl v Česku loupit. Dynamo dupalo dopředu, přidávalo jeden gól za druhým. Poprvé se v bráně objevil Tomáš Vomáčka, hned „vydělal“ pokladníkovi vychytanou nulou.

Fajn den? Jak se to vezme. Fungovaly přesilovky, extrémní chuť dávat góly a tlačit se do šancí předvedl Martin Kaut. Vypálil devět ran, což je neobyčejně vysoké číslo, dal dva góly, stejně si vedl Lukáš Sedlák.

Na vysokou výhru se snažil nahlížet přísně: „Pořád jsme v módu letního hokeje, že uděláte někdy oblouk, který byste v play off neudělali. Ale o tom tohle období taky je, zlepšovat se. Celkově jsme zápas zvládli, ukázalo se, že umíme dávat góly.“

A teď ten mínus. Na třetí třetinu nenastoupil Jiří Smejkal, který doplatil na brutalitu Fehérváru. „Trochu jsme něco podobného čekali. Ale tohle nemělo s hokejem nic společného, hlavní je, že kluci jsou v pohodě,“ naznačil Martin Kaut, že Smejkal zůstal v šatně nakonec spíš preventivně.

Pardubický soupeř působil místy hodně bláznivě. Už ve 13. sekundě zkusil přivítat Romana Červenku bek Tim Campbell útokem na hlavu. Američan si dal první střídání, mazal do sprchy a Dynamo při jeho vyloučení dalo dva góly.

Horší ale nakonec byl právě útok na Smejkala. Anže Kuralt se rozhodl mu urvat koleno. Za 40 minut hry fungoval dobře Smejkalův důraz, měl podíl celkem na třech brankách, jednu sám dal, když se dobře orientoval v brankovišti a zareagoval na odraz od zadního mantinelu.

Kuralt ho ale z bitvy vystřihl. Smejkal se hnal podpořit brejk 3 na 1, sok mu šel po kolenu. Fehérvár tak v Česku zanechal dvě stopy za poslední dva týdny. Prohrál s druholigovým Pískem a v Lize mistrů se rozhodl bít Pardubic.

Sparta se má v sobotu na co těšit. „Mrzí mě, jak ten zápas začal. Hned pětiminutový trest, dělali tam zbytečné věci. Hned v prvním zápase šli po našich dvou nejlepších hráčích,“ nechápal Sedlák. V sobotu jeho tým dostane už opravdového soupeře, finského mistra Tapparu Tampere. „Ke každému soupeři jdeme s respektem. Jen si není co nalhávat, věděli jsme, že máme být lepším týmem. Takže jsme na ně chtěli hned vletět, v sobotu to bude něco úplně jiného,“ vyhlíží finskou sílu i Martin Kaut.

Definitivní je, že Marek Zadina je prvním koučem Pardubic, který nachystal plán, že rozdělí trojici Radil-Zohorna-Kousal. Roberta Kousala přesunul do středu útoku, Lukáš Radila s ním nechal a přidal Martina Kauta.

Tomáš Zohorna by měl fungovat jako průvodce Daniela Herčíka do sestavy elitního týmu. Střelec, který se prosadil v minulé sezoně první ligy 16 góly, by si měl v 21 letech získat pozici v prvním týmu. Dynamo využilo tři početní výhody a Kaut proměnil trestné střílení. Nedisciplinovaného soka uměli Východočeši trestat, to je taky slušný poznatek. „Přesilovky vyšly, udělali jsme si polštář, což nám pomohlo. Ofenziva dobrá, vzadu nějaká okénka byla, takže práci před námi pořád máme. Ale na první ostřejší zápas to šlo,“ dodal Sedlák.

Hráči Pardubic podle střel v zápase

Martin Kaut 9 Lukáš Sedlák 6 Lukáš Radil 6 Tomáš Dvořák 5

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:42. Čerešňák, 05:08. Sedlák, 23:49. Sedlák, 29:44. Smejkal, 41:57. Herčík, 45:43. Kaut, 53:48. Kaut Hosté: Sestavy Domácí: Vomáčka (Will) – Hájek, Čerešňák (A), Dvořák, Šustr, Vála, Musil, Houdek – Smejkal, Sedlák (C), Červenka (A) – Radil, Kousal, Kaut – Paulovič, Zohorna, Herčík – Mandát, Poulíček, Vondráček. Hosté: Horváth (Reijola) – Gaunce, Campbell (A), Atkinson, Messner, Stipsicz, Štajnoch, Kiss – Ambrus, Hári (C), Kuralt – Erdély, Bartalis, Brown – Sebok, Berger, Terbócs – Kulmala, Magosi (A), Németh – Mihály. Rozhodčí Kika, Šír – Ondráček, Thuma Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 4 522 diváků

