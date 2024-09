Dynamo prodává kroniku. Historie pardubického hokeje váží přes 4 kila

Kniha, která provází historií pardubického hokeje, je výjimečná. Musíte mít kondici, abyste ji přemístili z místa A do místa B. Váží lehce přes 4 kila. Na 600 stran se vešlo tisíc fotek a přes dva miliony znaků. Autor Petr Dufek se naježí, kdybyste jeho dílu říkali encyklopedie. Lepší je prý kronika. „Mrzí mě, že jsem nedokázal dodržet termín, ale bohužel to nešlo,“ odkazuje na vážné problémy se zrakem. Občas při psaní přestával vidět, musel na operace. Ale knihu dotáhl.

Když se Petra Dufka zeptáte, jak dlouho sbíral materiály, než se pustil do psaní kroniky o pardubickém hokeji, nepřemýšlí. Hned na vás spustí, že celý rok. Se spolupracovníky dával pak dohromady tabulky i statistiky.

„Zadání mě zaskočilo,“ pousmál se autor. Rychle poznal, že hodně věcí má být na něm, ale bude to fuška. „Dostal jsem nabídku napsat knihu a ptal se na představu. Řekli mi, že žádná není, ale pan Dědek pak pronesl, že má vzniknout něco, co tady ještě nebylo,“ odkázal na přání majitele klubu. Původně kniha měla vyjít při stoletých oslavách Dynama v minulé sezoně. „Doma jsem sbalil tři nejluxusnější knížky, co jsem měl, a přinesl je ukázat na klub. Vyndal jsem je na stůl a sáhli na tu jednu, že tenhle směr by šel,“ prozradil Dufek, jak se narýsovala základní podoba.

Jednalo se o první díl historie Ferrari. Byla to největší a nejtlustší publikace na stole. „Vy takovou dokážete?“ zeptali se ho z vedení pardubického klubu. „Vy takovou zaplatíte?“ opáčil Dufek. „To nechte na nás,“ dostal odpověď. Měl volnost, co do publikace napíše, veškeré texty i témata vycházejí z jeho historického náhledu a bádání.

Tak si obě strany plácly a výsledkem je obří bichle, kterou sám autor nosí zabalenou v ručníku, aby se mu nepoškodil sametový obal. Když ji dával podepsat Bohuslavu Šťastnému s Jiřím Novákem, dvěma ikonám klubu, bylo znát, jak si Petr Dufek svého díla váží: autogramy musí pěkně zaschnout, není kam spěchat. Pak zase knihu do ručníku a ideálně zavolat jeřáb, aby ji někam přemístil.

„Na rovinu říkám, že to není věc, kterou si budete brát do vlaku nebo ji číst v posteli. Spíš jsem chtěl, abyste měli v rukách něco, co otevřete vždycky, když potřebujete informace a najdete je tam,“ říká Dufek. Snažil se zaplnit bílá místa v historii, o kterou se v Pardubicích pečlivě staral kronikář Milan Černický, jenž zesnul před uvedením knihy do prodeje. Když si Dufek lámal hlavu, jak pozná hráče z 50. let, sešel se s bývalým lékařem a ředitelem pardubické nemocnice Josefem Kratochvílem, který dřív hrál za Dynamo. „Poznal byste někoho z fotek?“ zeptal se. „Ale jistě, pište si...“

Mělo by jít i o nejpřesnější statistickou verzi pardubické hokejové historie. Někdy se ztratil zápis, na svazu se dokonce vypařily celé ročníky. Tady pomohli komentátor Ondřej Zamazal s ředitelem marketingu Českých Budějovic Tomášem Kučerou. Ale říct, jestli všechno teď sedí na sto procent? Spíš věci sedí víc než dřív a máte se o co opřít. Data vycházejí z bádání v archivech. Ale stoprocentně najdete, kdo dal první gól, kdo má nejvíc asistencí, gólů, startů...

Kniha měla být hotová minulý rok, ale realizace se protáhla kvůli zdravotním potížím autora. Postupně přestával vidět a kronika v tu chvíli stála někde na půlce cesty. „Jsem diabetik. Když sedíte 16 hodin u počítače nebo v archivu, očím to neprospívá. Během práce na knize jsem absolvoval čtyři vážné operace. Dříve jsem knihy dodělával při chemoterapii. Tam to utlučete vůlí, ale když nevidíte? Neporučíte si,“ prozradil. Teď očím dopřává klid, aby regenerovaly. Má hotovo.