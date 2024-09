Miklišova sága se hnula! Odstavený bek je zpět: Už mi to lezlo na mozek

V létě to bylo ožehavé téma, které po zjištěních deníku Sport a iSport.cz otřáslo extraligou. Ondřej Mikliš OUT. V současnosti zadák Sparty, který se měl s předstihem domluvit na smlouvě v Pardubicích, se nevešel do sestavy. V šesti přípravných duelech neodehrál ani minutu, ani sekundu. Ve čtvrtek mužstvo z hlavního města absolvovalo první ostrý duel v rámci Ligy mistrů proti finskému Tampere (1:2sn). Ondřej Mikliš? IN! Propíraný brousek se nečekaně zjevil v jinak značně prořídlých zadních řadách Sparty.

Pro osvěžení paměti: Mikliš se v okurkové sezoně po prvotní neshodě při jednání s aktuálním zaměstnavatelem dohodl na kontraktu s Pardubicemi. Za Dynamo by měl začít naskakovat od ročníku 2025/26. Zdánlivě zvláštní, ale v české nejvyšší soutěži povolený manévr způsobil v Praze pozdvižení. Klub začal situaci v zákulisí vehementně řešit, holohlavého habána na led nepouštěl.

„Respektoval jsem to, ale ke konci situace člověku lezla na mozek. Přišel jsem ráno hned do posilovny, pak na trénink, bruslení, furt dokola. Už to bylo dlouhé,“ popsal Mikliš po utkání s Tapparou náročné období, než se dostal do zápasu.

Osmadvacetiletý obránce makal, trénoval, ale jinak seděl jen u televize nebo na tribuně. Až do čtvrtka. Už zase nasedl na palubu, je součástí Sparty. Co se v kuloárech změnilo, není jasné. Neokomentoval to ani trenér Pavel Gross. Zadák má každopádně v pražské organizaci platnou smlouvu, chtěl by na libeňské adrese pokračovat. Po dohodě stále touží i Sparta.

Miklišova budoucnost je však hlavně hrou zastupující agentury a právníků.

„Jsem splachovací, nic moc si z toho nedělám, média neřeším a nečtu,“ komentoval Mikliš svoji kauzu. „Zatím působím ve Spartě, na ni se soustředím. Měl bych hrát pravidelně. Ale pořád, když přijdu do šatny, probíhá popichování,“ přiznal.

První ostrý duel zvládl, třebaže začátek měl dost hororový. Jakmile se kolem něj prohnal Veli Savinainen, musel Jakub Krejčík zatáhnout za záchrannou brzdu, způsobil trestné střílení. To ovšem vyřešil brankář Josef Kořenář.

„Musím říct, že po dlouhé přestávce chvilku potřeboval,“ přiblížil výkon navrátilce kouč Gross. „Ale pak byl dobrej. Ukázal fyzično, čímž je platný. Jde o kvalitního hráče, má ve Spartě svou roli, zná ji, stejně jako minulý rok. Hodně se zlepšil, měl dobrou sezonu, pomůže týmu, aby se ještě zkvalitnil.“

Kontroverzní postava Pražanů mohla být hrdinou už v 16. minutě, kdy se Mikliš zjevil před rozhozenou defenzivou finského soka a zkoušel pálit z první. Puk mu ovšem sjel z čepele, z šance nic nebylo. Pak si rodák ze Šumperka vynutil faul, před koncem zakončoval těsně nad. Na ledě byl cítit i fyzickou hrou, jen s rozehrávkou měl potíže, což však není jeho hlavní deviza.

„Potřeboval bych zlepšit timing a celkově se vyhrát, získat herní zkušenost. Dá se říct, že jsem nevylezl z posilovny, bylo to dost náročné. Byl jsem nervózní, to musím říct, nechtěl jsem, abych byl mizerný a na můj výkon se nedalo koukat. Chtěl jsem se ukázat v dobrém světle,“ odhalil Mikliš pochod myšlenek.

Kde bude hrát za rok, to zatím nemůže komentovat. Potenciální ligový střet s Pardubicemi, kterých se kauza také týká, ho nechává chladným. „Je mi jedno. Teď hraju za Spartu,“ řekl rázně.

