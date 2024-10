Tomášek? Velká ofenzivní síla, ví Moták. Třinec vyzve evropského lídra

PŘÍMO Z KARLSTADU | V roli hlavního kouče třineckých Ocelářů na něj čeká 175. soutěžní zápas, který pro něj ale vůbec nebude jednoduchý. Zdeněk Moták vyhlíží prestižní konfrontaci s Färjestadem (úterý v 19.00), vedoucím celkem švédské nejvyšší soutěže a zatím jediným stoprocentním mužstvem v Lize mistrů. Slezané by favorizovaného soka rádi zaskočili, v případě tříbodové výhry by si s předstihem odškrtli jistotu osmifinále. „Čeká nás velice těžký zápas,“ pokývl šedesátiletý trenér, jenž při odpovědích na dotazy deníku Sport a webu iSport.cz držel bichli s názvem Tělo, mysl a sport od celosvětově uznávaného lídra sportovní medicíny Johna Douillarda.

Cestu si hodláte krátit čtením?

„Asi se na palubě stejně budu věnovat hokeji, ale určitě se do toho začtu. Tuto knížku jsem dostal od jednoho přítele.“

Jak už bývá zvykem, Oceláři vyrazili na zápas Ligy mistrů spolu s plným letadlem fanoušků. Jak vnímáte takovou podporu?

„Je to fajn, jenom se bojím toho, že to může být zdroj eventuální nákazy. Někdo může mít v sobě nějaký bacil, což se pak snadno přenese na hráče. Nechtěl bych, abychom měli virózu. Už tak je toho hodně, když začínají podzimní plískanice. Jinak mi to cestování samozřejmě nevadí.“

Čeká vás desáté utkání za poslední tři týdny, navíc proti rozjetému Färjestadu. Jak tento tým překvapit?

„Těžký start jsme v podstatě začali už Ligou mistrů na začátku září. Teď se nám zápasy za sebou nasypaly, jdou v rychlém sledu a my na to potřebujeme reagovat. Máme za sebou těžkou sérii. Budeme hrát proti lídrovi švédské ligy, čeká nás velice složitý zápas.“

Dá se vůbec při takovém návalu utkání na soupeře důkladně připravit?

„Na Färjestad jsme se s trenéry už dívali, ještě se podíváme na pár záběrů s hráči. Pokaždé je potřeba se soustředit na nejbližší duel.“

Asi největší sílu má Färjestad v Davidu Tomáškovi, který vede produktivitu švédské ligy. Budete si speciálně na něj dávat pozor?

„Díval jsem se na jeho hru, ne úplně zvlášť, ale vyskočily tam různé věci. Potvrzuje své kvality, za sedm zápasů má třináct bodů, takže tím se ukazuje jeho velká ofenzivní síla. Je důležitá součást týmu, ale jejich mužstvo je výborné a velice kvalitní po všech stránkách.“

Kromě dlouhodobě zraněných Martina Růžičky a Jakuba Jeřábka je tým kompletní?

„Víceméně ano, nechceme do toho tolik zasahovat. Kluci jsou s největší pravděpodobností unavení z velké porce zápasů, ale možná by to mohla být výhoda, když jsme teď pořád hráli úterý-pátek-neděle.“

Na letišti jsem zahlédl Marka Mazance, který poslední dva zápasy scházel. Co ale Ondřej Kacetl?

„Marek do zápasu bude připraven. Ondra Kacetl nám bude chybět z rodinných důvodů.“ (pozn. redakce - očekává narození potomka)

Když se ohlédneme za extraligou, doma s Libercem a Plzní jste sice získali pět bodů, avšak jednou jste přišli o náskok 3:0, podruhé 2:0. Čím si to vysvětlujete?

„Je to ztráta jakési koncentrace. V zápase s Libercem jsme měli v prvních dvou třetinách jasně navrch, byli jsme dominantní, víceméně jsme soupeře nepustili k ničemu. Ve třetí třetině se to ale lehce překlopilo v náš neprospěch. Je důležité, že se kluci k tomu postavili čelem a nepříznivý vývoj otočili. To stejné platí i pro zápas s Plzní. Je ale fakt, že takové věci by se stávat neměly.“

Každopádně doma se vám daří víc než venku, kde jste zatím posbírali jen dva body.

„Všichni musejí respektovat sílu soupeřů. Je to o tom, že všechna mužstva jsou výborná a soutěž se zase vyrovnala. Prostě tam není slabého protivníka, což všichni potvrzují. Když se na to pořádně podíváte, například Kladno porazilo nás i Spartu, Pardubice naopak prohrály v Hradci... Neříkám, že to jsou neočekávané výsledky, protože pořád je to hra. Chci tím naznačit, že utkání jsou velice těžká. Každý tým je v této fázi ještě hodně silný.“

K vaší síle pomohl návrat Andreje Nestrašila. Byť celou přípravu kvůli zranění ramene vynechal, na jeho výkonech to znát není.

„Každý hráč je pro nás důležitý, ať je na jakémkoliv postu. Každý má určitou roli. Každopádně je skvělé, že se nám vrátil. Dokáže hrát přesilovou hru, oslabení i hru pět na pět.“

Zároveň jste Nestrašila posunul do první lajny k Liboru Hudáčkovi a Marko Daňovi místo Davida Ciencialy. Proč?

„Byl to určitý impulz, potřebovali jsme něco změnit a zapracovat na defenzívě.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE