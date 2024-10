Řepík o ztrátě „céčka“: Vzít to špatně, už ve Spartě nejsem. Návrat gólem

Co pro vás znamená, že jste přišel o vůdčí úlohu?

„Nějak to nevnímám. Byl jsem s tím srozuměný, trenér se takto rozhodl, přijal jsem to. Kdybych to vzal špatně, už bych tady asi nebyl.“

Bylo důvodem, že z vás kouč Gross hodlal sejmout tlak?

„Vůbec nevím. To je otázka na trenéra, který mi akorát řekl, že by chtěl něco změnit. Myslím, že už vám k tomu dříve něco pověděl. Pro mě uzavřená záležitost.“

Proti Bremerhavenu jste se vrátil poprvé od 13. září a utkání CHL v Sheffieldu. Jak jste comeback prožíval?

„Těšil jsem se, pauza byla dlouhá. Čekal jsem, až budu moct nastoupit, zranění se protahovalo, ale jsem rád, že ve Spartě můžu být. Připravoval jsem se, abych přežil první třetinu, zápasové tempo tréninkem nikdy nenahradíte. Jsem rád, že jsem se hned prosadil. Prosmýkl jsem se po mantinelu, zasekl puk doprostřed, otevřel se mi prostor. Rozhodl jsem se, že puk hodím na branku.“

Fyzicky jste plně připravený?

„Ze začátku to bylo dobré, pak mi energie ubývala. Dalo se to očekávat, skoro měsíc jsem nehrál, musím se do tempa postupně dostat.“

Platí tedy slova Pavla Kousala, že vy ani Vladimír Sobotka nebudete mít návrat snadný?

„Kousy to řek do novin, hned na druhý den jsme si to vyříkali. Sranda, která k hokeji patří. Budeme se snažit zapracovat do sestavy, pomoct týmu co nejvíc, abychom pokračovali v dobrých výsledcích.“

Osobně jste pauzu snášel jak?

„Nikdo netouží být zraněný, mimo sestavu. Chodili jsme kluky podporovat, ale bylo těžké je sledovat, chcete být na ledě. Jsem rád, že jsem se dal dokupy, mohl jsem se přidat.“

Zápas s německým sokem se vám sice nevymkl z rukou, ale čím si vysvětlujete hluchou druhou periodu?

„První třetina od nás byla dobrá, hráli jsme u soupeře ve třetině, tlačili se na branku, zvládli tři góly. Z míry nás vyvedly fauly. Dali nám gól, ve druhé třetině byli možná o chlup lepší. Něco jsme si o přestávce řekli, ve třetí části jsme Bremerhaven zase k ničemu nepustili.“

Protivník je letos zatím velmi úspěšný, v domácí soutěži nedostává moc branek. Čím jste na něj vyzráli?

„Koukali jsme se na video, viděli jsme, jak hrajou. Mají styl, který jim v lize vyhovuje, nám ovšem dával prostor pro střely. Byli jsme připravení.“ HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE