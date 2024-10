Výbuch Dynama. Po pádu v Sheffieldu končí v LM, Třinec - Sparta v play off!

Do play off hokejové Ligy mistrů pronikly jen dva ze tří českých týmů. Po úspěšném tažení Sparty se do osmifinále ve středu dostal také Třinec, který postoupil po výhře 7:3 nad polským mistrem z Osvětimi. Oceláři v tabulce základní části skončili čtvrtí a v osmifinále je tak čeká pikantní duel právě se Spartou! Naopak hráči Pardubic selhali a v soutěži končí, když proti Sheffieldu prohráli 2:3 po samostatných nájezdech.