Jeřábek je zpět: Jako bych šel poprvé do školy. Daňo nechce české soupeře

Oceláři si podali lék na soužení v extralize. Evropa jim svědčí, polské šampiony z Osvětimi rozpárali 7:3 a prošli se dvanácti body do play off Ligy mistrů. Hotovo bylo za tři minuty. Respekt k soupeři, způsobený jeho předchozími výkony v soutěži, se s prvním střídáním se vypařil. S chutí si zahrál i obránce Jakub Jeřábek, jenž se po vážném zranění vrátil do akce po téměř osmi měsících. „Jako bych šel poprvé do školy,“ glosoval svůj comeback.

Polští fanoušci (i novináři) si udělali z výjezdu do Třince happening. Vášeň pro hokej zdokumentovali tím, že okamžitě rozebrali lístky do svého sektoru a vůbec všechny, které byly v pondělí v předprodeji k mání. Po hodině nebylo co prodávat. Přesto bylo ve Werk Areně dost volných míst, neboť nedorazila řada permanentkářů.

Přišli o nevšední zážitek, tři góly v síti protivníka za tři minuty a tři vteřiny. Hned po Hrehorčákově trefě na 2:0 si v čase 1:56 min. vzal slovinský trenér Nik Zupančič time-out. Přinesl takový efekt, že za 67 sekund dostal polský šampion třetí branku od Tomáše Kundrátka.

Vypadalo to, jako by se extraligové špičce postavili hobíci, kteří to v poledne zapíchli v továrně, popadli hokejovou výstroj a přijeli si do Slezska udělat žízeň. V sestavě Unie je přitom plno Švédů a Finů. Hráči severských mocností se poskládali do dvou pětek. Ta druhá byla švédská, třetí ryze finská. Útočník Christopher Lijewall dokonce dělal před dvěma lety kapitána Timře ve Elitserien a v předchozích dvou letech byl ve stejné roli o patro níž v Södertälje. Ve čtvrté obraně nastoupil slovenský bek Peter Bezuška (31), jenž prošel třineckou mládeží a v sezoně 2012/2013 zapsal dokonce jeden (a dosud jediný) extraligový start. Žádného Čecha na soupisce nenajdete.

A proč ten respekt z Osvětimi, která na jaře urvala po dvaceti letech polský titul? V LM multinárodní mančaft dosud válel, okrádal favority. Sejmul německý Straubing 4:1, rakouský Klagenfurt 5:4, sebral bod Salcburku i finskému Ilvesu na jeho ledě. Před závěrečným kolem držel naději na postup, o tu však záhy přišel. Až za stavu 5:0 se začal dostávat před Kacetlovu bránu a korigovat děsivé skóre na přijatelnou výši. „Myslím, že jsme byli v Lize mistrů překvapením. Akorát teď jsme tahali za kratší konec,“ usoudil Bezuška a přiznal: „Pro mě to byl speciální zápas. Za stavu 0:3 se to proti Třinci těžko otáčí. Ale nevzdali jsme to, bojovali jsme,“ našel pozitiva.

Od druhé třetiny domácí ubrali plyn. Nebyl pádný důvod šlapat úplně na maximum a riskovat zranění. Věděli, že mají výhru i průnik do vyřazovací části v kapse. Čtyřmi body (2+2) se na tom podílel útočník Libor Hudáček, nejproduktivnější hráč soutěže. „Při tak vysokém skóre už hlava některé situace trošku vypustí. Ale zvládli jsme to zodpovědně, v úvodu nám to tam napadalo,“ uvedl jiný forvard Marko Daňo po čtvrtém vítězství ze šesti bitev.

Přání mistra pro vyřazovací část je jasné. Vyhnout se extraligovým konkurentům Spartě a Pardubicím. „Doufám, že je nedostaneme,“ modlil se Daňo. „Budeme fandit všem zahraničním týmům. Chceme odvézt naše fanoušky zase někam, kde se jim bude líbit,“ dodal.

Ještě k Jeřábkově obnovené premiéře. Zvládl ji, noha ve výborné atmosféře zápřah vydržela. „Kluci mi pomohli. Snažil jsem se připravit, jak nejlépe to šlo. Postupem času jsem se cítil líp a doufám, že to bude ještě lepší,“ prohlásil zkušený zadák, jenž byl mimo hru od prvního března. „Popichovali jsme ho, jestli se nezapomněl rozcvičovat,“ pousmál se spoluhráč Daňo.

Třinec se rozloučil se skupinovou fází Ligy mistrů v rozverné náladě.