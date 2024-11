LM ONLINE: Třinec - Sparta 0:1. Boj o postup, Sikora ošklivě trefil Kováře

Hokejisté Třince a Sparty završují první souboj českých týmů v play off Ligy mistrů. Okolnosti před odvetným duelem osmifinále hrají pro Pražany. V prvním střetnutí vyhrál tým kouče Pavla Grosse jasně 4:1 a výrazně se přiblížil k postupu do čtvrtfinále. Oceláři se naopak topí v krizi, která se promítá i v extralize. Již bez asistenta trenéra Marka Malíka a v omlazené sestavě se na domácím hřišti pokoušejí stáhnout třígólové manko. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.

V případě, že by Oceláři vyhráli bez ohledu na konkrétní podobu výsledku o tři góly, zápas by se prodlužoval. Vyšší výhra by znamenala postup úřadujícího českého šampiona.

Třinec ale nejde do odvety v ideálním rozpoložení. V neděli v extralize prohrál doma s Kladnem a připsal si čtvrtý nezdar za sebou. V pondělí navíc v realizačním týmu skončil asistent Marek Malík a Oceláře dál povede společně se Zdeňkem Motákem jen Jiří Raszka.

Sparta je naopak v pohodě. Po reprezentační přestávce vyhrála všechny tři zápasy a vedle Třince dokázala deklasovat i Pardubice (8:1).