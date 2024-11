Dočká se Třinec další velké posily? Rýsuje se návrat ze zámoří

Třinec je blízko, aby na soupisku zapsal posilu, kterou plánoval do sestavy zařadit už od podzimu 2023. Obránce Patrik Koch si udělal ve Vítkovicích jméno jako ranař s dobrým pohybem, který umí i podpořit ofenzivu. Dařilo se mu tak, že se přihnala Arizona s nabídkou smlouvy pro NHL. Ale rok a půl je pryč, organizace si pořizuje další beky. Koch hraje dobře, jenže pouze na farmě. Podle informací iSport.cz je ve hře jeho návrat do Evropy. Třinec by byl v tu chvíli první na řadě.