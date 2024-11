Sikorův střet s Kovářem? Kuba bude v pořádku, ujistil Krejčík. Teď na Växjö

Jindy čistě bílý třinecký led se změnil do hávu Champions Hockey League, přibylo na něm reklam i výraznějších barev. V nynější sezoně ale WERK ARENA doznala podobných inovací naposledy. Oceláři se totiž s evropskou soutěží loučí. V odvetě osmifinálového dvojzápasu tříbrankové manko nesmazali ani nestáhli, se Spartou jen remizovali 1:1. Pražané mezi osmičkou nejlepších už vyhlíží švédské Växjö. „Shodou okolností jsem se na ně díval v létě. Vím o trenérovi, který tam je. Už teď máme celkem dobrý přehled, jakým způsobem hrají,“ hlásil sparťanský asistent Otakar Vejvoda.

Úkol, s nímž zamířili do dalekého Slezska, sparťané splnili bez jakýchkoliv problémů. Postup jim neutekl. Měl tak pevné základy, že by záviděli i mnozí stavbaři. Grossův tým nedopustil žádné drama, výhru 4:1 z úvodního duelu v pohodě ustrážil.

„Jsme rádi, že postupujeme. Byli bychom ale ještě veselejší, kdybychom vyhráli,“ měl jasno Otakar Vejvoda. S jakými cíli půjdou jeho svěřenci do dalších kol? „Soustředili jsme se spíše na ligu, ale teď, když jsme ve čtvrtfinále, jsme pět zápasů od konce. Zaměříme se na nejbližší dva zápasy v prosinci.“

Že by to v odvetě tuhý boj až do posledních sekund být nemusel, naznačila už zápasová sestava. V třinecké nominaci se objevilo přehršel mladíků, šanci dostali junioři Patrik Volas, Vojtěch Spěváček, Robin Gerych a Radim Mrtka. Zastoupili zkušenější kolegy Jeřábka , Kundrátka , Nedomlela, Nestrašila nebo Vránu, kteří měli volno. Stále pak scházeli dlouhodobě zranění Růžička , Marinčin a Hudáček.

Z později narozených borců zanechal největší stopu Volas. Na vyrovnávací trefě z 58. minuty měl devatenáctiletý bek zásadní podíl, při gólu Justina Addama zapsal asistenci.

„Byl jsem hodně nervózní. Od prvního střídání se to ale zlepšilo a tolik svázaný jsem najednou nebyl. Prostě výborná zkušenost. Když celá hala u gólu vybuchla, bylo to něco neskutečného,“ zářil Volas.

Ale pěkně popořadě. Úřadující extraligový šampion se ani v okleštěné sestavě nevzdával. Střelami do tyče se zpočátku dvakrát připomněl Addamo, daleko k radosti neměl ani Hrehorčák. Sparta ovšem trestala z první nabídnuté přesilovky, kterou využil Fin Valterri Kemiläinen.

„Trošku nás to uklidnilo, i když obraz hry z naší strany ideální nebyl. Mentálně nám gól ale určitě pomohl. Myslím si, že doma jsme hráli o dost lépe, tady jsme nastoupili vlažně. Můžeme být rádi, že jsme odešli po první třetině se stavem 1:0, protože Třinec měl šance. Zvonily tam tyčky,“ připomněl Krejčík.

Byť to v určitých pasážích haprovalo, následný průběh sparťané kontrolovali. Oceláři se sice několikrát osmělili, dohnání čtyřgólové ztráty pro ně ale bylo nereálné. Zvlášť v současném rozpoložení.

Třetí třetinu poznamenala celá řada vyloučení. Vynikl z nich trest na pět minut a do konce utkání pro mládežnického reprezentanta Petra Sikoru, jenž při průjezdu brankovištěm nešetrně trefil Jakuba Kováře . V krátkém časovém období se podobně provinil už podruhé, po bitvě s Mladou Boleslaví vyfasoval jednozápasový distanc. „Když jsem viděl Kubu v kabině, myslím si, že bude v pořádku,“ ujistil Krejčík.