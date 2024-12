Obrat z pekla! Sparta vyřídila švédský klub, co došel z krachu k výšinám

Sparta nakročila do čtvrtfinálové odvety levou nohou, gól domácího Victora Stjernborga dopustila už po 168 sekundách, protivníkovi dovolila volný výběh. Jenže postupně se ze dna prohrabala k dechberoucí otočce. Nejvíc vděčila Janimu Lajunenovi, který vzdor načal i dokončil. Lakers náskok neuhájili, jejich sen o dalším velkém tažení krachl.

Příběh Växjö je přitom naprosto fascinující, v profesionálním hokeji prakticky nemá obdoby. Dýchne na vás v ulicích či tamních putykách, které zdobí šály, vlajky a dresy v kombinaci červené, žluté i modré barvy. V některých podnicích se kruhové logo se lvem dokonce ztvárňuje speciálním přístrojem jako obrázek na pěně od piva.

Vášeň místních k hrdinům na bruslích hoří od roku 1997, kdy tým v zásadě povstal z popela. Někdejší hokejová značka Växjö HC totiž zkrachovala, nově založená organizace se tak musela prohrabat na světlo až z páté nejvyšší švédské ligy. Jako bájný fénix!

Od prahu bankrotu k titulům

I Lakers se v roce 2008 v období ekonomické krize octli na prahu bankrotu, navíc třikrát po sobě nezvládli baráž o postup mezi elitu. Těžké období přesto přežili a od sezony 2011/12 jsou pravidelnými účastníky nejvyšší soutěže. Za čtyři roky se mužstvo propracovalo k prvnímu triumfu, pak přidalo ještě tři. Před šesti lety zase hrálo finále Ligy mistrů, o které nyní opět usiluje. Výtlak z nuly na sto zanechal dojem nejen ve Skandinávii.

„Je to obrázek práce, jakou dělají. Mladý klub, který dokázal za pár let vybojovat několik titulů. Dobrá organizace,“ chválil sparťanský střelec Roman Horák, který ve Växjö odbouchal dvě sezony před odchodem do Česka. K vlastní smůle se vešel do období mezi zlatými sklizněmi.

Z krajanů si angažmá na jihu Švédska nedávno vyzkoušeli také obránce Michael Krutil a útočník Jakub Štancl, pamětníci si vybaví ještě Karla Pilaře, Tomáše Netíka, Petra Vampolu nebo Jana Hlaváče. Horák z nich byl nejplatnější, ze 102 utkání vydoloval 63 bodů. Štaci si pochvaloval i po lidské stránce.

„Obecně se mi vždy vybaví krásná příroda kolem malého městečka. V oblasti je hodně jezer, takže krásné procházky. Hokejově jsem zase poznal jinou školu,“ vzpomněl třiatřicetiletý centr při návratu na horký led.

O atmosféru ve Vida Areně pro 5750 diváků se stará oficiální fanklub Lakers Lakejer, jehož historie sahá do listopadu 2000. Činnost bere vážně: má voleného prezidenta i místopředsedu, vede webové stránky a zapisuje členy, kterých už je na dva a půl tisíce. Jde o srdce moderní a přitom útulné haly, v níž má kotel království na západní tribuně.

Když ovšem přijde řeč na správné znění názvu statisícového města, nastává problém. „Slyšel jsem asi tři varianty. Växjö vyslovují Švédové růžně podle toho, jaké mají nářečí,“ popsal Horák jazykový karambol. Mezi příznivci přesto nejčastěji převládá varianta s „k“ (vekjé).

Bez ohledu na výslovnost Seveřané jméno ambiciózního klubu skloňují dost často. Raketová dráha Lakers má zvuk. Jako první ve Švédsku představili kulatou obrazovku nad hrací plochou, odstartovali slávu brankáře Viktora Fastha, který se hokejovými bažinami probrodil k medailím ze světových šampionátů. Za klub hráli taky vítězové Stanley Cupu Shjon Podein nebo Martin Gerber. A i když se aktuálně Växjö nachází ve fázi přestavby, je toho hodně, co na něm musíte obdivovat. Sparta však švédskou pohádku roztrhala.