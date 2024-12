Sparta vyrazila za obratem, letecký den reprezentantů. Která opora chybí?

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Ve slušivých oblecích v úterý odpoledne nasedli do letadla a s fanoušky na palubě vyrazili směr Växjö. Hokejisté Sparty se pokusí s početným kotlem v zádech zosnovat obrat ve čtvrtfinále Ligy mistrů (v prvním zápase padli 1:2). Krátkodobě zranění hráči doléčili v reprezentační přestávce šrámy, do Švédska trenér Pavel Gross dovezl to nejsilnější, co má momentálně k dispozici. Udělal jen jednu výjimku v brankovišti. Postupový cíl je jasný. „Chtěli bychom uspět. Věřím, že na to máme,“ pravil obránce Jakub Krejčík.