Växjö - Sparta 4:6p. Snový postup! O finále LM proti rozjetému Tomáškovi

Útočník Sparty Michal Řepík před klíčovým zápasem play off Ligy mistrů • facebook.com/@hcsparta

Brankář Sparty Jakub Kovář chytá čtvrtfinále play off Ligy mistrů • facebook.com/@hcsparta

Hokejisté Sparty se radují z gólu v play off Ligy mistrů • Jan Beneš / HC Sparta Praha

Hokejisté Sparty oslavují postupový gól Fina Janiho Lajunena (vlevo) ve čtvrtfinále play off Ligy mistrů • Jan Beneš / HC Sparta Praha

Hokejisté Sparty oslavují senzační postup v play off Ligy mistrů • Jan Beneš / HC Sparta Praha

Senzace v podání českého klubu! Hokejisté Sparty v odvetném zápase čtvrtfinále play off Ligy mistrů vyhráli 5:4 a následně 1:0 v prodloužení nad Växjö a postupují do semifinále mezinárodní soutěže. V boji o finále vyzvou Färjestad s mistrem světa Davidem Tomáškem. Pražané si z domácího utkání vezli do Švédska gólovou ztrátu. Ve druhé bitvě sice dvakrát prohrávali o dvě branky, duel se jim ale podařilo v povedené třetí třetině srovnat a nakonec rozhodnout o snovém postupu. Sparťanským hrdinou byl finský útočník Jani Lajunen, který k vítězné trefě přidal ještě gól a asistenci.