Slováci na něj mají pifku, teď Studenič válí ve Švédsku: Tomášek má na NHL

Když není David Tomášek, nasaďte Mariána Studeniče. Slovenský dříč z Färjestadu během prvního semifinále play off Ligy mistrů znamenitě zastoupil českého parťáka a proti Spartě naplno ukázal, jak dokáže řádit. Pražany skolil čtyřmi body (1+3) a nejpovedenějším výkonem v ročníku výrazně přispěl ke slibné výhře 6:2. Krásně tak navázal na povedený víkend, kdy ve švédské lize přidal další dva góly k již 28 nasbíraným sezónním bodům.

Vzpomenete si, kdy naposledy jste se podobně rozparádil jako při čtyřbodové show proti Spartě?

„Možná před rokem na farmě. (směje se) Jsem rád, že jsme vyhráli. Byl to těžký zápas a hlavně se v O2 areně hrálo těžko. Mám radost, jak se mi dařilo a že jsme uhráli dobrý výsledek. Nyní se vracíme domů a myslím si, že jsme v dobré pozici.“

Trenér Pražanů Pavel Gross na sebe upozornil, když řekl, že Liga mistrů nikoho nezajímá. Jak soutěž vnímáte vy?

„Myslím si, že my to jdeme vyhrát. Já jsem alespoň nastavený tak, že chci CHL vyhrát. Řekl bych, že stejně to mají i kluci. Bude to i dobrá příprava před play off, přeci jen to jsou play off zápasy. Můžeme získat nějakou jistotu, když zvládneme takhle těžké zápasy.“

Bylo i přes výhru znát, že vám chyběl zraněný David Tomášek?

„Určitě. Tomas vždy do týmu donese útočný potenciál, ale i v obraně. Bylo cítit, že tam nebyl. Kdyby hrál, jistě by přibyly ještě nějaké góly. Mrzí mě to, že se zranil a nebyl tu. Vím, jak moc se těšil, že si zahraje opět doma.“

Měl vztek, že se nemohl představit proti svému bývalému klubu a navíc v O2 areně, kde slavil titul mistrů světa?

„Ano, rozhodně. Moc se na to těšil. Kdybych byl v jeho kůži, taky bych byl smutný, kdybych si nemohl zahrát na Slovensku.“

Prozraďte, jak vlastně vycházíte s českým spoluhráčem?

„Úplně super. Od začátku, kdy jsem přišel, mi hodně pomohl. Hlavně abych pochopil styl, jakým tým hraje. Kdykoliv jsem něco potřeboval, pomohl mi. Jsem vděčný, že tam je.“

O Tomáškovi se říká, že patří mezi nejlepší centry v Evropě. Souhlasíte?

„Rozhodně ano. Po osobní stránce i podle střely či vynikajícího zakončení, jaké má, jsem dlouho takového hráče neviděl. To se mi na něm líbí.“

Za chvíli mu bude 29, má podle vás ještě na NHL?

„Myslím si, že by na ni určitě měl. Už je jen na něm, jak se rozhodne, ale osobně bych řekl, že je vynikající. Takovou střelu a zakončení nemá moc hráčů. Byl by velice platný.“

Ze zámoří jste se vrátil minulý rok po osmi sezonách, kdy jste neúspěšně bojoval o pevné místo v NHL. Už jste potřeboval změnu?

„Asi to tak bylo. Už jsem to cítil po šesti letech ve třech různých organizacích. Vždycky jsem si i získal šanci jít nahoru, ale nikdy to nevyšlo tak, abych tam setrval delší dobu. Říkal jsem si, že zkusím něco jiného. Jsem rád za návrat do Evropy. Švédská liga je velice kvalitní. Opravdu mě těší tento krok.“

Proč se vám nepodařilo usadit se v New Jersey, Dallasu či naposledy Seattlu?

(přemýšlí) „Někdy potřebujete i trošku štěstíčka, ale… Osobně z toho nejsem zklamaný. Vím, že jsem tam vždy nechal všechno a dělal všechno na sto procent. Možná mi tedy chybělo jen nějaké štěstíčko a nějaký extra gól, po kterém v NHL setrváte a i trenér si vás třeba oblíbí trošku víc. Tak či tak jsem rád, že jsem tam byl. Byla to pro mě obrovská zkušenost. Hodně mě to naučilo. Určitě jsem se tam stal lepším hráčem i člověkem.“

Plánujete si angažmá ve Švédsku prodloužit, nebo stále máte v hlavě vrátit se do zámoří?

„Takhle to vůbec nevnímám. Jsem teď tady a mám radost, že hraju za Färjestad. Zamiloval jsem si to tam. Myslím pouze na to, abychom vyhrávali zápasy. Můj cíl je vyhrát něco v profesionálním hokeji. Minulou sezonu jsme prohráli ve finále s farmou Seattlu, což celkem bolelo.“

Ve Färjestadu jste se zařadil mezi tahouny. Probíhá tedy sezona podle vašeho očekávání?

„Jasně. Máme tu ty nejvyšší ambice. Doufám, že ještě doladíme nějaké chybičky, které se stávají. Myslím si, že v play off můžeme jít daleko.“

V srpnu jste si zabouchl dveře do reprezentace, když jste odmítl nastoupit jako 13. útočník v olympijské kvalifikaci. Jak zpětně vnímáte tento krok?

„O tom už bylo řečeno snad všechno. Víc se k tomu nevyjadřuji.“

Každopádně od té doby vám nepřišla jediná pozvánka. Vnímáte své výkony ve Švédsku i jako určitý vzkaz slovenskému svazu?

„Osobně se soustředím jen na své výkony. Chci pomoct týmu vyhrávat. To je momentálně můj jediný cíl.“

MARIÁN STUDENIČ (Slovensko)

Narozen: 28. října 1998 (26 let) ve Skalici

Pozice: útočník

Klub: Färjestad BK

Sezona: 32 zápasů, 30 bodů (10+20)

NHL: 46 zápasů, 6 bodů (3+3)

Kariéra: Skalica/SR (2014-16), Trenčín/SR (2015-16), Tým Slovenska U20/SR (2015-16), Hamilton/OHL (2016-18), Binghamton/AHL (2018-21), Slovan Bratislava/SR (2020-21), New Jersey/NHL (2020-21), Utica/AHL (2021-22), Dallas/NHL (2022-23), Texas/AHL (2022-23), Seattle/NHL (2023-24), Coachella Valley/AHL (2023-24), Färjestad/Švéd. (2024-?)