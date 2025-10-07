Předplatné

Kuopio? Ano, Kuopio! V LM přejelo Hradec. Neřvat na hráče je finský styl, říká Čech

Miroslav Horák
Liga mistrů
Síla finské profesionality a stoprocentního přístupu se předvedla na hradeckém ledě v rámci úterního programu hokejové Ligy mistrů. Kalpa Kuopio rozmontovala Mountfield 5:1 a vletěla do čela elitní nadnárodní soutěže. Povedený výlet absolvoval i Lukáš Kaňák, šampion finské Liigy z minulé sezony. Na beku hrál s přehledem, pasoval do neustálého nátlakového pojetí jednoznačných vítězů, kteří zazářili způsobem, na jaký v české extralize zas tak často nenarazíte. „Ve Finsku je to super, chtěl bych tu prodloužit,“ hlásí 28letý bývalý hráč Plzně, Třince či Komety.

Vypadá to, že Kuopio Liga mistrů evidentně baví…
„Souhlasím, určitě je to tak. Je fajn vyrazit v průběhu sezony i někam jinam, trochu tu rutinu oživit. Ano, s cestováním je to náročné, den volna bychom uvítali, ale hrát s cizími týmy je přínosné. A pokud se nám povede zápas jako tady, je to super.“

To mi povězte, vedete 5:1 a stejně nenecháte Hradci centimetr ledu. To je vaše DNA hrát od první do poslední sekundy na sto procent nehledě na stav?
„Jo. Snažíme se takhle hrát pořád a celý zápas, nedat soupeři ani kostičku. Aby se nemohl chytit a přiblížit se ve skóre. Tady se nám to názorně povedlo. Mít v sobě, že se jede neustále na maximum, je dobré i pro chvíle, kdy se vám tolik nedaří. Je pak jednodušší se do toho vrátit, když víte, že to ve vás je a že hokej umíte. Takže to dříve či později přijde, což je hlavně pro hlavu super.“

Hradec jste přejeli, navíc nechali doma své nejproduktivnější hráče – Hartikainena, Borchardta a Rissanena.
„Někteří mladí kluci tady s námi byli poprvé a hráli skvěle.“

Finové nejsou tak stydliví, jak si myslíme

Loni jste z Komety odešel do Kalpy a asi vás nenapadlo, že hned v první sezoně urvete titul. Jaký to byl rok?
„Super po všech stránkách. Pro ligu bylo naše vítězství překvapivé, ale v naší organizaci jsme si věřili a cítili, že můžeme hrát nahoře a klidně i vyhrát. Liga z nás však byla určitě překvapená.“

Oslavy tomu odpovídaly?
„Odpovídaly tomu, že se vyhrálo poprvé v historii… (směje se) Přijeli jsme o půl čtvrté do Kuopia a čekalo na nás plné náměstí lidí, které povyhazovali z barů. Bylo to velké. Kuopio žije sportem, místní fotbalisté vyhráli ligu i pohár, volejbalisti snad taky. Povedlo se snad všechno, co se povést mohlo. Ve Finsku se nám líbí jak po hokejové, tak soukromé stránce. Jsme nadšení.“

Sedí vám jejich nátura?
„Finové nejsou tak stydliví, jak si tu všichni myslíme. Aspoň mně to nepřijde. Naši kluci jsou mladí, od juniorky se znají strašně dlouho, pořád se smějí. Trochu mi to připomíná někdejší plzeňská léta, když se nás v kabině taky nakupilo víc mladších.“

Po téhle sezoně vám končí smlouva, rád byste prodloužil? Anebo uvažujete o návratu do extraligy?
„V ideálním případě bych chtěl prodloužit, protože to ve Finsku máme rádi, život tam je super. Ale jednou se určitě budu chtít vrátit.“

Po sezoně od vás odešel do Oulu Matyáš Kantner, je hodně jiné být sám Čech v týmu?
„Je to jiné, bylo by fajn, kdyby Kantýs zůstal u nás, ale je to v pohodě. Jestli jsme se po zimáku viděli třikrát za sezonu někde jinde na večeři, tak je to tak akorát.“

Jací jsou finští trenéři ve srovnání s českými? Jde to porovnat?
„Rozdíl je v tom, že se ve Finsku vůbec neřve… (usmívá se) Trenéři se dokola snaží vše vysvětlit, rozebrat, pořád je to v klidu. Jasně, někdy trenéři na hráče zařvou, ale to už musí být velký problém. Za sezonu se to stalo jednou, a to byl ještě docela malý výkřik. Ve Finsku své práci věří a stále jedou svůj styl, který nasadili.“

V hokeji se teď znovu začíná sázet na vysoké chlapy, vy na to v Kuopiu jdete přesně obráceně a evidentně vám to přináší úspěch. Váš tým je plný extrémně rychlých, hbitých a energických hráčů.
„My těch velkých hráčů moc nemáme, a jak říkáte, naši kluci jsou malí, rychlí a hbití. Proto musíme hrát jinak než řada ostatních. Hodně s pukem a hodně rychle. Přesně takhle nám to vyhovuje.“

#TýmZVVPPPPSkóreB
1KalPa5410021:714
2Frölunda5400117:812
3Ilves4400015:612
4Rauma5301116:1010
5Brynäs5300213:89
6Sparta4210112:88
7Zug5210217:148
8Luleå5202110:118
9Bremerhaven5120215:157
10Brno4201117:147
11Zürich4201110:77
12Bern4201111:107
13Ingolstadt4200212:116
14Salzburg420029:86
15Klagenfurt4200212:136
16Mountfield5111211:166
17Storhamar520037:156
18Grenoble4110214:165
19Bolzano4110210:155
20Eisbären5101312:184
21Lausanne4100311:153
22Odense4010311:182
23Belfasts Giants4001312:231
24Tychy400044:130

