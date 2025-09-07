Předplatné

Kometa v Lize mistrů podruhé za sebou padla. Hradec porazil Bolzano jasně 4:0

Liga mistrů
Hokejisté Brna prohráli v Lize mistrů na ledě Bernu 3:5. Po úvodních dvou domácích vítězstvích si Kometa připsala druhou porážku za sebou a poprvé v tomto ročníku soutěže vyšla naprázdno, i když po polovině utkání vedla. Za stavu 3:3 rozhodl v polovině třetí třetiny Miro Aaltonen. Skvělý závěr naopak předvedl Hradec Králové v Bolzanu, všechny čtyři góly vstřelil ve třetí třetině a i díky bezchybnému brankáři Filipu Novotnému zvítězil 4:0.

Obhájce extraligového titulu toužil po nápravě páteční porážky 5:6 v prodloužení právě z ledu Bolzana, jenže lépe začali domácí. V deváté minutě se z dorážky prosadil Lehmann a poslal švýcarský celek do vedení. V 18. minutě se rovněž po úspěšné dorážce radoval Kollár a gólem v početní výhodě vyrovnal.

Ve 26. minutě vrátil těsný náskok domácím Schild, už po 61 sekundách však zařídil rovnovážný stav Král. Ve 33. minutě zamířil přesně z kruhu pro vhazování Boltvan a po sérii šancí na obou stranách se postaral o obrat. Vedení si Brňané užili jen tři minuty, než opět srovnal krok Rhyn.

Ve třetím dějství hosté přečkali bez úhony vyloučení Zábranského a poté i Schildovo sólo, s nímž si poradil gólman Krošelj. V 51. minutě již uklidil puk za jeho záda dorážkou z úhlu Aaltonen. V závěru pak trefou do prázdné branky definitivně rozhodl Lehmann.

Pro Kometu šlo o generálku na start extraligové sezony. Úřadující šampioni zahájí cestu za obhajobou ve středu domácím duelem proti Litvínovu.

Královéhradečtí navázali na úspěch z Bernu, kde v pátek vyhráli 3:2 v prodloužení, a ve čtvrtém utkání podruhé zvítězili, poprvé však za tři body. Podařilo se jim to díky skvěle zvládnuté třetí třetině. V závěru té druhé byl na pět minut a do konce utkání vyloučen za úder hlavou Kohout, hosté však i zásluhou pozorně chytajícího Novotného těžké chvíle přestáli.

Když se pak ve 45. minutě nechal vyloučit za zdržování hry Barberio, jenž poslal kotouč do hlediště, sami dvakrát v krátkém rozmezí udeřili. Nejprve se prosadil Tamáši, který si tím připsal zároveň i vítězný gól, jen o 39 sekund později zvýšil na 2:0 pro hosty Jergl.

Také zbývající dvě branky vstřelil Hradec Králové v početní výhodě, poté co v závěru navýšili rozdíl ve skóre Gašo se Šimkem. Novotný nakonec uhájil čisté konto díky 20 úspěšným zásahům. Rovněž tým Mountfieldu dnes hrál naposledy před úvodním kolem extraligy. Poprvé se představí ve středu a hned na úvod ho čeká východočeské derby v Pardubicích.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Ilves4400015:612
2KalPa4310016:611
3Frölunda4300113:79
4Brynäs4300112:69
5Zug4210117:138
6Sparta4210112:88
7Luleå4202010:98
8Rauma4201115:107
9Brno4201117:147
10Zürich4201110:77
11Bern4201111:107
12Ingolstadt4200212:116
13Salzburg420029:86
14Klagenfurt4200212:136
15Mountfield4111110:116
16Bolzano4110210:155
17Bremerhaven4020213:154
18Eisbären310027:93
19Grenoble310029:123
20Lausanne4100311:153
21Storhamar410035:143
22Odense4010311:182
23Belfasts Giants4001312:231
24Tychy400044:130

