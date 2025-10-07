Úleva pro Spartu, v LM vyhrála na ledě šampiona. Hradec vysoko padl s Finy
Hokejisté Sparty si alespoň částečně napravili reputaci. Navzdory nezdarům v Tipsport extralize nyní mají velmi cennou výhru, a to v Lize mistrů na ledě Curychu 2:1. Mají tak jistý postup do play off. Ve druhé periodě se pražský celek dvakrát prosadil díky Romanu Horákovi a Devinu Shoreovi a v tomto ročníku Champions Hockey League se raduje již počtvrté. Hradec Králové na svém ledě vysoce podlehl Finům z KalPa Kuopio 1:5.
Hradec Králové nezvládl ani třetí utkání základní skupiny před svými fanoušky. Úřadující finský mistr KalPa Kuopio měl už před zápasem zajištěný postup do vyřazovací fáze a několik opor na východ Čech nepřivezl, přesto vyhrál i svůj pátý zápas.
Vedení se hosté ujali v první přesilové hře ve 14. minutě, kdy brankáře Novotného prostřelil mezi betony Mäenpää. Domácí však dostali v závěru úvodní části dvojnásobnou přesilovku a tu využil k vyrovnání Klíma.
Zásadní pro výsledek byla druhá třetina, v níž finský celek předvedl skvělou efektivitu a trestal chyby Mountfieldu. Haškova ztráta v útočném pásmu vedla k přečíslení zakončenému Kapanenem, posléze ztratil puk Melancon a z dorážky zvýšil Curry. Po územním tlaku domácích, kteří však své akce často přehrávali, přidal čtvrtý gól Kuopia Räsänen. Hradecké střídačce nevyšla trenérská výzva na ofsajd.
Trenér Martinec zariskoval a už ve 46. minutě při početní výhodě odvolal brankáře, tento tah ale potrestal svým druhým gólem Kapanen. Hradec Králové po třetí domácí prohře zůstal v tabulce na šesti bodech a k postupu do play off bude muset bodovat příští týden ve středu v Lausanne.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
KalPa
|5
|4
|1
|0
|0
|21:7
|14
|2
Frölunda
|5
|4
|0
|0
|1
|17:8
|12
|3
Ilves
|4
|4
|0
|0
|0
|15:6
|12
|4
Sparta
|5
|3
|1
|0
|1
|14:9
|11
|5
Rauma
|5
|3
|0
|1
|1
|16:10
|10
|6
Brynäs
|5
|3
|0
|0
|2
|13:8
|9
|7
Zug
|5
|2
|1
|0
|2
|17:14
|8
|8
Luleå
|5
|2
|0
|2
|1
|10:11
|8
|9
Bremerhaven
|5
|1
|2
|0
|2
|15:15
|7
|10
Brno
|4
|2
|0
|1
|1
|17:14
|7
|11
Zürich
|5
|2
|0
|1
|2
|11:9
|7
|12
Bern
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|13
Ingolstadt
|4
|2
|0
|0
|2
|12:11
|6
|14
Salzburg
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|15
Klagenfurt
|4
|2
|0
|0
|2
|12:13
|6
|16
Mountfield
|5
|1
|1
|1
|2
|11:16
|6
|17
Storhamar
|5
|2
|0
|0
|3
|7:15
|6
|18
Grenoble
|4
|1
|1
|0
|2
|14:16
|5
|19
Bolzano
|4
|1
|1
|0
|2
|10:15
|5
|20
Eisbären
|5
|1
|0
|1
|3
|12:18
|4
|21
Lausanne
|4
|1
|0
|0
|3
|11:15
|3
|22
Odense
|4
|0
|1
|0
|3
|11:18
|2
|23
Belfasts Giants
|4
|0
|0
|1
|3
|12:23
|1
|24
Tychy
|4
|0
|0
|0
|4
|4:13
|0