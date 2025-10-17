Ve stopách táty. Je můj mentor, říká Moravec mladší. Dal první góly za Kometu
Slýchává to ze všech stran: „Jsi celý táta.“ David Moravec (20), syn olympijského vítěze a dvojnásobného mistra světa, chce být jednou minimálně stejně tak úspěšný. Nakročeno má slušně. Ve středu dal v Lize mistrů dva góly švýcarskému Zugu a přispěl k postupu Komety do play off soutěže. V sobotu už bude zase hrát Maxa ligu za Přerov, kde v této sezoně hostuje. „Táta je můj mentor, hlavně psychicky mi hodně pomohl,“ říká nadaný útočník.
Jaké máte ohlasy na vaše vystoupení v Lize mistrů?
„Ohlasy jsou super. Potěšilo mě, že si na mě vzpomněli třeba bývalí spoluhráči. A samozřejmě rodina. Koukali na to a byli strašně šťastní. Chtěli jsme Zug překvapit. Jelikož nás bylo v týmu hodně mladých, byli jsme nahecovaní. A myslím, že starší to měli úplně stejně.“
Zug je špičkový švýcarský, a tudíž i evropský tým. Čím jste mu dokázali čelit?
„Věděli jsme, že nejspíš nastoupí v plné sestavě. Byli výborní takticky i fyzicky, silní na puku, brusliví. Ale my jsme se s tím hodně dobře popasovali. Čekal jsem, že to bude oproti Maxa lize větší rozdíl. O hodně rychlejší, lepší. Všímal jsem si jejich Čechů a Slováků. Párkrát jsem byl s Kubalíkem na buly, s Tatarem jsme měli menší konflikt. Nám mladým mají určitě co předat. Pomohlo nám to do budoucna.“
Vrátil jste se do režimu Zubrů z Přerova. S čím se s vámi dočasně loučili v Kometě?
„Trenéři říkali, že mi to hodně dalo a že mě sledují. Za to děkuji. Jsem rád, že mám zpětnou vazbu. Teď se musím neustále zlepšovat v Přerově, abych se dopracoval do áčka Komety. Myslím, že nějaká šance je ještě v této sezoně. Dva góly Zugu jsou pro každého kluka v mém věku super, ale člověk by to měl oslavit do konce toho dne a ten další začít zase od začátku. Musí se jít po postupných krůčcích. Co se týká krátkodobých cílů, chtěl bych si co nejdříve zahrát extraligu za Kometu.“
Máma se ségrou říkají, že jsem stejný jako táta
A dál?
„Být v nároďáku, dostat se na mistrovství světa. To je podle mě sen každého hokejisty.“
V první lize máte průměrný ice-time kolem patnácti minut. To je solidní, ne?
„Jsem za něj rád. To, co mi řekne trenér, musím splnit. Jsem spokojený s tím, že mi dal Přerov tuhle příležitost. Mnoha mladým klukům se nepoštěstí hrát první ligu hned po juniorce.“
Který z brněnských spoluhráčů se hráčem podle vašeho gusta?
„Hodně se mi líbí bratři Zohornovi. Ti jsou fakt výborní.“
Jak jste se vůbec dostal z Ostravy, kde jste vyrostl, do Brna?
„Když jsem byl první rok v juniorce, Kometa o mě projevila zájem. Dávalo mi to největší smysl. Chtěl jsem se posunout v hokeji i v osobním životě. Začal jsem se o sebe sám starat. Bydlím v Brně a mám toho nejlepšího spolubydlícího.“
Koho?
„Dannyho Chludila, se kterým si fakt hodně vyhovíme. Nečekal jsem, že si tak moc sedneme. Je to s ním super. Danny je výborný kuchař. Rád si od něj nechám uvařit. Umí asi fakt všechno. Steaky, různé těstoviny s omáčkou, masem. Je velký gurmán. Uklízíme zhruba stejně. Jeden den v týdnu uděláme generálku a pak se snažíme, ať to co nejdéle vydrží.“
Právě Chludil už je na podzim stabilním hráčem mistrovského týmu. Proč je dál než třeba vy?
„Danny je výborně fyzicky i bruslařsky založený. To místo si zaslouží, přeju mu ho. Doufám, že se oba posuneme co nejdál. Já musím zapracovat na fyzické hře, která jemu nechybí. V seniorském hokeji hraje ze sedmdesáti procent roli hlava a potom taktické věci. Například přepínání mezi obranou a útokem. Není to jako v juniorce, kde se tolik nestřílí z toho, když na sekundu zapomenete na bránění. Zkušení hráči to dokážou proměnit v gól.“
Táta David, bývalý slavný útočník, je nyní asistentem trenéra v dalekých Karlových Varech. Jak často jste v kontaktu?
„Když nedávno hrály Vary na Kometě, viděli jsme se. Jinak jsme v kontaktu přes telefon. Hlavně máma se ségrou říkají, že jsem na ledě úplně stejný jako táta. Doufám, že to dotáhnu aspoň na jeho úroveň. V dorostu byl mým trenérem. Celou dobu ho beru jako mentora, můžu se o něho po každé stránce opřít. Za poslední dva roky jsem se určitě zlepšil po psychické stránce. Právě díky tomu, co mi říkal a jaké poznatky načerpal i od jiných trenérů.“
Zkuste to víc konkretizovat.
„Největší posun cítím v některých situacích na ledě. Když mi dřív něco nevyšlo, táta říkal, že na to mám zapomenout a zkusit to příště znova. Že mi to pak určitě vyjde. Mám to prostě hodit za hlavu a nevztekat se. Je potřeba zůstat pozitivní. To mi hodně pomohlo.“
Jste si podobní i vizuálně, že?
„Slýchávám to často. Ale já to tak úplně nevidím. Je to zajímavé. Stejně jako on mám od malička přezdívku Mopr.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Ilves
|6
|6
|0
|0
|0
|24:7
|18
|2
KalPa
|6
|5
|1
|0
|0
|24:8
|17
|3
Frölunda
|6
|5
|0
|0
|1
|21:11
|15
|4
Sparta
|6
|4
|1
|0
|1
|18:9
|14
|5
Rauma
|6
|4
|0
|1
|1
|21:14
|13
|6
Ingolstadt
|6
|4
|0
|0
|2
|23:15
|12
|7
Bern
|6
|3
|0
|1
|2
|21:14
|10
|8
Brno
|6
|3
|0
|1
|2
|21:22
|10
|9
Luleå
|6
|2
|1
|2
|1
|13:13
|10
|10
Brynäs
|6
|3
|0
|0
|3
|14:10
|9
|11
Salzburg
|6
|3
|0
|0
|3
|14:11
|9
|12
Storhamar
|6
|3
|0
|0
|3
|9:16
|9
|13
Zug
|6
|2
|1
|0
|3
|20:18
|8
|14
Grenoble
|6
|2
|1
|0
|3
|21:24
|8
|15
Zürich
|6
|2
|0
|1
|3
|12:13
|7
|16
Bremerhaven
|6
|1
|2
|0
|3
|16:17
|7
|17
Mountfield
|6
|1
|1
|2
|2
|13:19
|7
|18
Klagenfurt
|6
|2
|0
|0
|4
|14:20
|6
|19
Bolzano
|6
|1
|1
|1
|3
|14:21
|6
|20
Lausanne
|6
|1
|1
|0
|4
|18:24
|5
|21
Odense
|6
|1
|1
|0
|4
|15:27
|5
|22
Eisbären
|6
|1
|0
|1
|4
|13:22
|4
|23
Belfasts Giants
|6
|1
|0
|1
|4
|14:31
|4
|24
Tychy
|6
|1
|0
|0
|5
|12:19
|3