Občas si bouchne. Táta chce, abych byl jiný než on, říká Frolo (17). Myslí na Ameriku
Asi si pamatujete jeho tátu Tomáše. To byl na ledě tvrďák, nepříjemný extraligový bek, jehož útočníci soupeře fakt neměli v oblibě. Jeho syn Jakub Frolo (17) leccos podědil, ovšem otec na něj tlačí, ať je jiný. „Nechce, abych byl jako on, ale mám to v sobě. Dostane mě do hry, když si do někoho bouchnu,“ přiznává talentovaný útočník Ilvesu Tampere.
Na severu Evropy už lidsky a i hokejově dozrává třetím rokem. Ve středu dostal Jakub Frolo první velkou šanci v áčku Ilvesu, když naskočil do utkání Ligy mistrů na ledě mistrovské Komety. Hned si zapsal asistenci na gól. „Chtěl bych se prosadit ve Finsku a rovnou odtud jít do Ameriky,“ plánuje odchovanec Vsetína, jenž má i slovenské občanství.
V Brně jste stejně jako domácí nastoupili ve velmi oslabené sestavě. Proč?
„Ilvesu to ve finské lize moc nejde, je skoro poslední. Někteří kluci proto zůstali doma, aby si odpočinuli. Do Brna se vzali mladí kluci. Já to mám padesát na padesát. Někdy jsem s áčkem, jindy s juniorkou. Mění se to den ode dne. Záleží i na tom, kolik je zraněných a kde jsem potřeba. Už jsem hrál dva přípravné zápasy, ale na Kometě to byl můj první ostrý za áčko. Sestava je nabitá, ale myslím, že jsem schopný se do ní dostat. Ve Finsku jsem se naučil anglicky a hodně hokejových věcí. Byl to nejlepší krok, který jsem mohl udělat. Osamostatnil jsem se, našel si přítelkyni.“
Finku?
„Ano. Ale mluvíme spolu anglicky. Finština je hrozný jazyk. (úsměv) Snaží se mě učit, ale je to složité. Po čase vám domov ani nechybí. Cítíte se jako doma tam, kde jste.“
Je vám teprve sedmnáct. Dostávají tak mladí hráči ve finské lize příležitost?
„Moc ne. Ale zrovna Ilves na mladé hodně sází. Jsem tam třetí rok. Věřím, že si mě nevzali jen kvůli tomu, abych hrál celou dobu ve dvacítce. Snad call up nahoru bude. Mám smlouvu ještě na příští rok. Ten je pro mě draftový. Uvidíme, jestli si mě nějaký tým vybere a jaké bude mít představy. Od toho se všechno odvine. Je to otevřené.“
Zvládal jste tempo Ligy mistrů?
„Popravdě, čekal jsem to rychlejší. Nebylo to o moc rychlejší než dvacítka. Ale i Kometa hrála v oslabené sestavě, takže to nemůžu brát úplně vážně.“
Znal jste některé borce soupeře?
„Samozřejmě jsem poznal ty velké hráče jako oba Zohorny, Ďalogu. Když jsem stál na modré čáře a viděl tyhle kluky, bylo to fajn. Osobně jsem znal Kubu Kose a Šimona Stránského. Jinak nikoho.“
Táta, dnes kondiční kouč Vsetína, se přijel podívat?
„Nemohl, měli zrovna zápas s Jihlavou. Ale dorazilo snad pětadvacet lidí z rodiny plus kamarádi. To bylo super.“
Otec byl řízný obránce, vy šikovný útočník. Táhlo vás to vždycky dopředu?
„Táta spíš nechtěl, abych byl jako on. Někdy k tomu mám na ledě sklony. Dostane mě do hry, když si do někoho bouchnu. Mám to v sobě. Snažím se to krotit. Zvlášť finská liga je na tohle opatrná. Když mi něco ujede, táta z toho není úplně nadšený. Vidí, že mám ofenzivní potenciál. Chce, abych se soustředil na útočení. Ale srážky a provokace k tomu patří. To tam asi budu mít vždycky.“
Určitě trénujete fyzičku spolu.
„Jo, celou předsezonní přípravu. Dává mi zabrat. Jsem hrozně rád, že má tuhle práci. Můžu se na něj spolehnout. Je to táta, který pro mě chce to nejlepší. Může mi radit na ledě i mimo. V Ilvesu se mi starší kluci taky snaží pomoct. Třeba Kuča (obránce Radek Kučeřík) je neskutečný. Jsem hrozně rád, že je tady víc Čechů a můžeme pokecat. Když dlouho nemluvím, už trošku češtinu zapomínám.“
Jste vlastně Čech, anebo Slovák po půlce rodiny?
„Doufám, že to nebude číst děda. Ten by byl naštvaný.“ (úsměv)
Chápu, je Slovák.
„Beru se jako Čech, reprezentuju Česko. V občance mám i slovenské občanství. V šestnáctce jsem se musel rozhodnout. Táta i máma to nechali na mně. Bylo to víceméně jasné. Český nároďák je kvalitnější. Táta už taky mluví doma jenom česky. Akorát když jsme spolu sami, řekne něco slovensky. Anebo když mu zavolá nějaký Slovák.“
Ilves má velmi podobné dresy jako „váš“ Vsetín. Těší vás to?
„Já říkám, že jsem nezměnil barvy.“ (smích)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Ilves
|5
|5
|0
|0
|0
|20:6
|15
|2
KalPa
|5
|4
|1
|0
|0
|21:7
|14
|3
Frölunda
|5
|4
|0
|0
|1
|17:8
|12
|4
Sparta
|5
|3
|1
|0
|1
|14:9
|11
|5
Bern
|5
|3
|0
|1
|1
|18:10
|10
|6
Rauma
|5
|3
|0
|1
|1
|16:10
|10
|7
Brynäs
|5
|3
|0
|0
|2
|13:8
|9
|8
Ingolstadt
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|9
Zug
|5
|2
|1
|0
|2
|17:14
|8
|10
Grenoble
|5
|2
|1
|0
|2
|21:20
|8
|11
Luleå
|5
|2
|0
|2
|1
|10:11
|8
|12
Zürich
|5
|2
|0
|1
|2
|11:9
|7
|13
Brno
|5
|2
|0
|1
|2
|17:19
|7
|14
Bremerhaven
|5
|1
|2
|0
|2
|15:15
|7
|15
Salzburg
|5
|2
|0
|0
|3
|10:10
|6
|16
Klagenfurt
|5
|2
|0
|0
|3
|13:17
|6
|17
Storhamar
|5
|2
|0
|0
|3
|7:15
|6
|18
Mountfield
|5
|1
|1
|1
|2
|11:16
|6
|19
Odense
|5
|1
|1
|0
|3
|13:19
|5
|20
Bolzano
|5
|1
|1
|0
|3
|12:18
|5
|21
Eisbären
|5
|1
|0
|1
|3
|12:18
|4
|22
Tychy
|5
|1
|0
|0
|4
|8:14
|3
|23
Lausanne
|5
|1
|0
|0
|4
|15:22
|3
|24
Belfasts Giants
|5
|0
|0
|1
|4
|12:30
|1