Předplatné

Kovář opět proti bráchovi: Na reprezentaci nemyslím. Ligu mistrů bereme vážně

Jan Kovář z Zugu v utkání CHL proti Spartě
Jan Kovář z Zugu v utkání CHL proti SpartěZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Jan Kovář z Zugu v utkání CHL proti Spartě
Český útočník Jan Kovář v dresu švýcarského Zugu
Český útočník Jan Kovář je kapitánem švýcarského Zugu
Jan Kovář si s Zugem zahrál proti Hradci
Reprezentant Jan Kovář nastoupil v Hradci v LM
Český útočník Jan Kovář (vpravo) během finále play off švýcarské ligy
Poražený brankář Jakub Kovář se po finále švýcarské ligy zdraví s bratrem Janem, vítězným kapitánem Zugu
11
Fotogalerie
Filip Ardon
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Dlouhá léta platilo pevné pouto Jana Kováře a reprezentace. Zkušený centr si zahrál na sedmi světových šampionátech a dvou olympiádách. Od začátku loňského roku se ale do národního týmu nepodíval, kouč Radim Rulík sází na jiná jména než dlouholetého kapitána švýcarského Zugu. „V únoru jsem měl jeden turnaj pod Radimem a od té doby nic. V kontaktu nejsme,“ vyprávěl pětatřicetiletý útočník před úterním zápasem CHL na Spartě.

Bylo to téma, které rozvířilo dění v českém hokeji. Sparta (podobně jako Kometa) minulý týden odcestovala k zápasu Ligy mistrů bez řady opor a z Zugu odjela s výpraskem 0:6. Nedošlo ani na očekávaný bratrský souboj Jana a Jakuba Kovářových. „Těšil jsem se, že si zahrajeme proti kvalitnímu soupeři s hodně dobrými hráči. Bohužel, je škoda, že k tomu přistoupili takhle,“ posteskl si po vysoké výhře kapitán švýcarského celku. Proti sourozenci si zahrál až v úterní odvetě.

V Česku se v uplynulém týdnu hodně řešilo, jak pojaly zápasy Ligy mistrů Sparta a Kometa. Je soutěž ve Švýcarsku vnímaná s větší vážností?
„Bere se to vážně. I od vedení máme za úkol jít co nejdál, chtěli by, abychom Ligu mistrů vyhráli. Je to tak dané, že se jede v plné sestavě.“

Obzvlášť letošní sezona je hodně našlapaná. Je těžké zvládat tolik zápasů?
„Je to hodně nahuštěné, hraje se od konce léta prakticky pořád třikrát týdně. Víc týmů má hodně zraněných, na tom je to taky vidět. Sezona je atypická tím, že je olympiáda a je tam dlouhá pauza. Je to trošku víc bez pauz, ale co se dá dělat.“

Vítáte možnost zahrát si v průběhu sezony v Česku?
„Je

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Test new isport seo box

Procházka vs. PereiraJiří Procházka je šampionem UFC!OKTAGON 51

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Curabitur sagittis hendrerit ante. Etiam quis quam. Curabitur bibendum justo non orci. Aenean placerat. Aliquam erat volutpat. New iSport In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.

Tipsport GamechangerOktagon 50

Stránky klubů

SK Slavia PrahaHC Kometa Brno

Alpské lyžování

Slavia jde dál, Benátky žily fotbalem, na 1:4 snížil účetní: Jako vyhrát LM

Čtěte na našem webu

Test LinkTest

Doporučujeme

Články z jiných titulů