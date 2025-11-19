Kovář opět proti bráchovi: Na reprezentaci nemyslím. Ligu mistrů bereme vážně
Dlouhá léta platilo pevné pouto Jana Kováře a reprezentace. Zkušený centr si zahrál na sedmi světových šampionátech a dvou olympiádách. Od začátku loňského roku se ale do národního týmu nepodíval, kouč Radim Rulík sází na jiná jména než dlouholetého kapitána švýcarského Zugu. „V únoru jsem měl jeden turnaj pod Radimem a od té doby nic. V kontaktu nejsme,“ vyprávěl pětatřicetiletý útočník před úterním zápasem CHL na Spartě.
Bylo to téma, které rozvířilo dění v českém hokeji. Sparta (podobně jako Kometa) minulý týden odcestovala k zápasu Ligy mistrů bez řady opor a z Zugu odjela s výpraskem 0:6. Nedošlo ani na očekávaný bratrský souboj Jana a Jakuba Kovářových. „Těšil jsem se, že si zahrajeme proti kvalitnímu soupeři s hodně dobrými hráči. Bohužel, je škoda, že k tomu přistoupili takhle,“ posteskl si po vysoké výhře kapitán švýcarského celku. Proti sourozenci si zahrál až v úterní odvetě.
V Česku se v uplynulém týdnu hodně řešilo, jak pojaly zápasy Ligy mistrů Sparta a Kometa. Je soutěž ve Švýcarsku vnímaná s větší vážností?
„Bere se to vážně. I od vedení máme za úkol jít co nejdál, chtěli by, abychom Ligu mistrů vyhráli. Je to tak dané, že se jede v plné sestavě.“
Obzvlášť letošní sezona je hodně našlapaná. Je těžké zvládat tolik zápasů?
„Je to hodně nahuštěné, hraje se od konce léta prakticky pořád třikrát týdně. Víc týmů má hodně zraněných, na tom je to taky vidět. Sezona je atypická tím, že je olympiáda a je tam dlouhá pauza. Je to trošku víc bez pauz, ale co se dá dělat.“
Vítáte možnost zahrát si v průběhu sezony v Česku?
„Je