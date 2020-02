Přestupová uzávěrka NHL ONLINE: Marleau opouští Sharks, jde k Pens | iSport.cz

VÝMĚNA - Ottawa nezahálí, krátce po Namestnikovovi odchází také nejproduktivnější hráč týmu - čtyřicetibodový Jean-Gabriel Pageau. Ten se stěhuje poprvé v kariéře a novým domovem jsou New York Islanders. A cena nebyla malá. Jde o 1. a 2. kolo draftu v roce 2020 a třetí v roce 2022.

#Isles Transaction: The team has acquired center Jean-Gabriel Pageau from the Ottawa Senators in exchange for a conditional first round pick in the 2020 NHL Draft, the club’s second round pick in 2020 and a conditional third round pick in 2022. Details: https://t.co/PVmsOaWJJo pic.twitter.com/CMqcRd6xVI