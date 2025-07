Opustí Dukla Julisku? Může to být nutné: Je potřeba stadion posunout dál

Juliska a Dukla. Dvě jména, která k sobě patří už přes půl století. Jenže tahle tradiční dvojice možná směřuje k bolestnému rozchodu. Vedení pražského klubu připouští, že pokud se situace kolem stadionu brzy nezačne měnit, bude se muset vážně zabývat hledáním nového domova. „Je potřeba stadion posunout dál, a to se nám nedaří. Pokud to takhle půjde dál, tak je to nevyhnutelné,“ přiznává výkonný ředitel klubu Tomáš Mejzr.

Tuhle myšlenku už po převzetí klubu naznačil na jaře nový majitel Dukly Matěj Turek. „Že Dukla potřebuje fotbalový stadion, je mi stoprocentně jasné. Že by zde na Julisce vyrostl nový stadion, určitě nevylučuji, ale nemyslím si, že to je pravděpodobné,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy miliardář Turek.

Překvapivě také doplnil, že nový domov Dukly může vyrůst i za hranicemi hlavního města. „Dukla potřebuje mít vlastní fotbalový stadion. Musí být na dobře dopravně dostupném místě. To je asi hlavní. Jsem v tomhle trošku extremista, ale nemusí to nutně být v Praze,“ pokračoval.

A na jeho slova nyní navázal i výkonný ředitel klubu. „Opuštění Julisky určitě není primární cíl nového majitele. Tahle věc se začala otevírat, protože Juliska aktuálně není v takové kondici, aby se tu první liga dala hrát dlouhodobě. Je potřeba stadion posunout dál a na rovinu – to se nám nedaří. Pokud to takhle půjde dál, tak je prostě nevyhnutelné, že budeme muset hledat nový domov někde jinde,“ připustil Mejzr.

Ikonický stánek, kde Dukla sídlí od roku 1960, tak bude muset projít zásadní proměnou, nebo se nejúspěšnější český klub z přelomu 50. a 60. let bude stěhovat. Případný odchod z Julisky však určitě nepřijde v nejbližších letech. „Určitě to není tak, že by nový majitel nebo někdo jiný v klubu toužil po tom Julisku opustit. Rádi bychom tu pokračovali co nejdéle, ale v téhle věci musí dojít k dohodě více stran a nemáme to stoprocentně ve svých rukou. Proto musíme přemýšlet i nad budoucností někde jinde,“ pokračoval Mejzr na předsezonní tiskové konferenci.

Podle něj klub dlouhodobě usiluje o rozumné řešení, ale naráží na komplikace s vlastnickou strukturou. Juliska patří armádě a nájemné, které klub platí, nekončí přímo u ní, ale míří do státního rozpočtu. „Souhlasíme s tím, ať se nájemné zvedá o valorizaci, ale investice by se měly vracet zpátky do stadionu. To je s armádou složité. Pár dílčích věcí se za poslední roky podařilo, ale chtělo by to mnohem víc,“ doplňuje výkonný ředitel.

Pro místní fanoušky by opuštění ikonického stánku, kde před lety kraloval i držitel Zlatého míče Josef Masopust, bylo citlivou záležitostí. A podobně na tom jsou i někteří současní hráči. „Pro někoho jiného je to určitě ještě citovější než pro mě, ale já bych se nechtěl stěhovat nikam daleko. Kdyby se tady za Juliskou postavil nový krásný stadion, tak by mi to nevadilo,“ okomentoval věc nynější kapitán Dukly Jan Peterka.

Aktuálně ale zůstává víc otazníků než konkrétních plánů. Zatím bude Dukla na Julisce pokračovat, ale zároveň už musí přemýšlet o tom, co bude dál.