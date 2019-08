Přestupy NHL ONLINE: 17 let válel za Montreal, teď chce bek zpátky | iSport.cz

SPEKULACE - Čtyřicetiletý obránce Andrej Makarov, který poslední dvě sezony dělal asistenta kapitána v ruské Kazani, by chtěl zpátky do Montrealu. Tam hrál mistr světa z roku 2008 od roku 2000 až do roku 2017 a s 990 zápasy v barvách Canadiens je šestým nejúspěšnějším mužem klubu. Zároveň ví, že konečné rozhodnutí není na něm. "Připravuji se, ale kdo ví, jak to dopadne. Montreal je můj sen, s podpisem nikam nespěchám," dodal s tím, že příští sezona bude pravděpodobně jeho poslední.

My sidebar story on Andrei Markov, who wants to return to the NHL next season and reach the 1,000-game mark — he is 10 games short — preferably with the #Habs. Only five players have ever played 1,000 games with Habs. #HabsIO: https://t.co/DGsgwVDmj8