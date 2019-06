Přestupy NHL ONLINE: Canes měnili s Chicagem, Dallas zase s Philadelphií | iSport.cz

SPEKULACE - Dlouholetý zadák Caroliny Justin Faulk má sice před sebou ještě jeden rok smlouvy s cap-hitem 4,83 milionu dolarů, ale debaty o prodloužení zatím nejdou podle představ, takže americký bek je prý k dispozici ostatním.

Hearing that Carolina is shopping Justin Faulk today after this morning's meeting with the player's camp did not go particularly great regarding a possible extension. He's got one year left on his deal at a $4.83 M cap hit but $6 million in real cash