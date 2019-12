Přestupy NHL ONLINE: Carolina bere mistra světa, Detroit získal obra | iSport.cz

SPEKULACE - Nejužitečnější muž sezony 2017/18 útočník Taylor Hall nezažívá stejně jako jeho New Jersey zatím moc úspěšný ročník. Bývalá jednička draftu má sice ve 25 zápasech 21 bodů, ale dala jen čtyři branky. Hallovi po sezoně končí kontrakt a zdá se, že Devils by teď byli ochotní jej vyměnit. Podle analytika Pierra LeBruna generální manažer Ray Shero poslouchá nabídky od konkurentů. Vyslyší samozřejmě jen tu správnou...

Hearing that the Devils have started to listen from teams on Taylor Hall. Doesn't mean they will for sure trade him but given their place in the standings and the magnitude of a potential deal, GM Ray Shero is now in listening mode...