Přestupy NHL ONLINE: Cehlárik končí v Bostonu, vrací se do Švédska | iSport.cz

KONEC KARIÉRY – Po 16 sezonách v NHL se loučí. Zkušený kanadských obránce Dan Hamhuis v 37 letech končí profesionální kariéru. Dvojnásobný mistr světa a olympijský vítěz se tak rozhodl po konci Nashvillu v rozšířeném play off, kde nestačil na Arizonu. Dvanáctka draftu z roku 2001 v NHL nastupovala v dresu Predators, Vancouveru a Dallasu. Hamhuis odehrál celkem 1148 utkání s bilancí 34 gólů a 122 asistencí.

After 1,148 GP between three teams, Dan Hamhuis has officially called it a career.



Congratulations and enjoy retirement! 😁



MORE: https://t.co/WCL9aOXBIw pic.twitter.com/t2NNBQHmq4