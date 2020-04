Přestupy NHL ONLINE: Grigorenko hlásí návrat z KHL, podepsal v Columbusu | iSport.cz

PODPIS - Los Angeles Kings oznámili, že podepsali tříletý nováčkovský kontrakt s talentovaným brankářem Jacobem Inghamem. Ten by jednou mohl nahradit v posledních sezonách nevýraznou jedničku Jonathana Quicka. Devatenáctiletý Kanaďan Ingham byl Kings vybrán na draftu NHL 2018 v šestém kole jako celkově 175. muž v pořadí. Letos působil u Kitchener Rangers (OHL), odchytal 46 zápasů a zapsal v nich bilanci 33-8-5. Z gólmanů měl nejvyšší počet výher v soutěži.

I am honoured to have signed my first NHL contract with @LAKings . It has been an amazing journey to get to this point in my career. I am so thankful to everyone that has played a role in helping me become the player I am today. pic.twitter.com/6qrqXFfrsb