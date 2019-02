Přestupy NHL ONLINE: Hvězdný Matthews prodloužil o pět let | iSport.cz

SPEKULACE - Mužem na odchodu by mohl být šestadvacetiletý útočník Kevin Hayes. U New York Rangers mu končí roční kontrakt a je možné, že klub se bude chtít amerického útočníka před uzávěrkou výměn zbavit. "Pokud k tomu dojde tak s tím nic nenadělám. Buď tady zůstanu dlouho, nebo odejdu," řekl forvard, jenž v NHL hrál jen za Rangers a ve 350 zápasech nasbíral 207 bodů.

