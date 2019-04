Přestupy NHL ONLINE: Montreal už nestojí o zkušenou finskou dvojku | iSport.cz

PODPIS - Až v pětadvaceti letech se NHL přiblížil útočník Mason Jobst, který na příští dva ročníky podepsal s New York Islanders smlouvu na 1,4 milionu dolarů. Kapitán Ohio State University hrál za klub čtyři sezony a ve 150 zápasech sesbíral 164 bodů.

I’m excited to have signed my first NHL contract with the New York Islanders.Ive been dreaming of this since I was a little boy and want to say thank you to the countless family and friends that have had an amazing impact on my life and helped me reach this point in my career! pic.twitter.com/TsZjR1joi6